捷克參議長大陣仗訪台！曝「一承諾」　全場推爆：有誠意

根據《中央社》報導，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）今（6）日接受中央社視訊專訪時，表示預計將在8月29日，率領約90人的代表團，搭乘民航包機來台，團隊成員包括科研人士、議員和企業界代表等人，而訪團中的一位議員甚至具備醫學背景，也希望此次訪台，能了解台灣的防疫工作，與台灣交流經驗。
維特齊受訪時還承諾，代表團全員出發前，都將進行自主隔離2週，並通過2次採檢，誓言「防疫要做到超過100%，以確保大家的健康安全。」
他指出，捷克民眾十分關注各國的疫情狀況，尤其台灣的防疫成果傑出，更曾援贈捷克防疫物資，這讓捷克人民對於台灣抱有極大的好感，捷克各界也都給予台灣讚賞。
維特齊還表示，倘若有機會，十分願意在立法院進行演說，訪台期間，亦將拜訪立法院長游錫堃。他解釋，國會外交在民主政治是非常重要的，此次來台之行也是國會外交的成果。值得一提的是，維特齊還透露，此次的訪台旅行將會與總統蔡英文見面，並提到將以「令人驚喜」的方式呈現他想對蔡總統說的話。
該消息被轉發至PTT後，也引來許多網友討論，不少台灣人紛紛大讚直呼，「捷克清流」、「有誠意自主隔離給推」、「90人自主隔離，太大陣仗了吧」、「布拉格這城市很美，希望能順利強化跟捷克的關係！」、「不愧是捷克好兄弟」。（編輯：陳雅雲）
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