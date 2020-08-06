🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

捷克參議長大陣仗訪台！曝「一承諾」　全場推爆：有誠意

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-06 23:17:31update2020-08-06 23:25:45

▲捷克參議院議長維特齊6日接受中央社視訊專訪時，表示將率領90人團隊來台，更承諾一事，而引來許多網友討論。（圖／翻攝維特齊（Miloš Vystrčil）臉書）
▲捷克參議院議長維特齊6日接受中央社視訊專訪時，表示將率領90人團隊來台，更承諾一事，而引來許多網友討論。（圖／翻攝維特齊（Miloš Vystrčil）臉書）
2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）爆發，全球深受疫情肆虐，而台灣防疫的成果在國際上備受矚目，更屢屢受到外國媒體報導。對此，捷克參議院議長維特齊，預計將在8月底率領約90人的代表團隊來台。

根據《中央社》報導，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）今（6）日接受中央社視訊專訪時，表示預計將在8月29日，率領約90人的代表團，搭乘民航包機來台，團隊成員包括科研人士、議員和企業界代表等人，而訪團中的一位議員甚至具備醫學背景，也希望此次訪台，能了解台灣的防疫工作，與台灣交流經驗。

▲捷克參議院議長維特齊。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲捷克參議院議長維特齊。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
維特齊受訪時還承諾，代表團全員出發前，都將進行自主隔離2週，並通過2次採檢，誓言「防疫要做到超過100%，以確保大家的健康安全。」

他指出，捷克民眾十分關注各國的疫情狀況，尤其台灣的防疫成果傑出，更曾援贈捷克防疫物資，這讓捷克人民對於台灣抱有極大的好感，捷克各界也都給予台灣讚賞。

維特齊還表示，倘若有機會，十分願意在立法院進行演說，訪台期間，亦將拜訪立法院長游錫堃。他解釋，國會外交在民主政治是非常重要的，此次來台之行也是國會外交的成果。值得一提的是，維特齊還透露，此次的訪台旅行將會與總統蔡英文見面，並提到將以「令人驚喜」的方式呈現他想對蔡總統說的話。

該消息被轉發至PTT後，也引來許多網友討論，不少台灣人紛紛大讚直呼，「捷克清流」、「有誠意自主隔離給推」、「90人自主隔離，太大陣仗了吧」、「布拉格這城市很美，希望能順利強化跟捷克的關係！」、「不愧是捷克好兄弟」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

訪台 自主隔離 捷克 維特齊 新冠肺炎

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

當他有這個「愛情小動作」就是愛上你的證據！OO座的愛只想讓你都擁有！

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

迎接極簡生活！9個「斷捨離＆收納」小秘訣，讓房間時尚又整潔

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

好想要有一個這樣的爸爸喔！充滿濃濃父愛的8位顧家又時尚的超級奶爸

[PR]潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

潘瑋柏老婆遭爆料參加「天王嫂訓練營」！現在帶你瞭解她們都是如何嫁進豪門?!

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽