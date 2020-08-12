超商冰品大混戰！NOW民調揭露時下冰品最夯口味

夏季吃冰不僅是絕佳享受，能短時間體驗各種新穎奇特的口味，更是冰品控們的天堂享受，多虧滿佈台灣大街小巷的超商在夏日熱戰時節貢獻，不管是獨家限定、復刻經典還是創意聯名，五花八門的冰品充斥我們周遭。而NOW民調趁著超商冰品熱潮進行實測，揭露出冰品控們在純粹追求新鮮口味之外，其實最主要挑選冰品的因素是「口味喜好」及「價格」兩種指標！

▲挑選冰品考量，大家還是以口味喜好及價格選擇最為重要 。（圖／擷取自NOW民調）

消費者選擇冰品要的是超高CP值，「嚐鮮」、「促銷」或「品牌知名度」都不是主要的消費推動因素，打破許多人以為只要夠新奇、口味夠怪，消費者就會買單的印象，這說明了消費者並不會完全受新奇事物影響，反而在飲食購物上會更傾向選擇熟悉經典的風味，當經典口味搭配平易近人的價錢，自然而然會成為消費者首選！

▲NOW民調票選大家最想嘗試冰品，由萊爾富茉莉茶園-柚茶脆/蜜茶脆冰棒贏得。（圖／擷取自NOW民調）

這就說明了民調中的2020熱搜關鍵詞創意聯名冰品中，為什麼萊爾富茉莉茶園系列以「21.21%」大幅勝出，成為大家最樂於嚐試的冰品，這系列冰品完美還原許多人童年對於茉莉茶園熱愛與回憶，加上一支僅僅30元的超划算價錢，完敗其他競品。其餘排序又以立頓水果霜Q紅茶冰棒「15.94%」、遠東花生泡泡冰「14.27%」及美祿巧克力麥芽甜筒「13.62%」三款以極小的差距成為次要選擇。

▲近期萊爾富新推出的光泉豆漿/米漿也在網路上受到大家討論 。（圖／NOWnews攝）

除此之外，民調也顯示，夏季清爽口感的茶香風味，與大人小孩都難以拒絕的巧克力風味正是消費者最愛前兩名。而萊爾富系列冰品除了有品嚐率第一的茉莉茶園系列，更有大人小孩都愛的美祿巧克力麥芽甜筒，看來今夏超商冰品大混戰的贏家，非萊爾富莫屬。

其日前正好推出新品光泉豆漿珍珠雪糕、珍珠Q軟，跟豆漿搭配起來意外合適，另一款光泉米漿花生雪糕，花生顆粒配上濃濃米漿，讓人一口接一口，一樣是經典的風味搭配便宜的價格，在今年夏天已成為消費者口袋名單之一！