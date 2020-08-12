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快訊／午後來陣雨來襲　台南以北14縣市大雨特報

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-08-12 14:18:37update2020-08-12 14:18:40

▲今（ 12 ）日台南以北地區有局部大雨發生的機率。（圖／氣象局）
▲今（ 12 ）日台南以北地區有局部大雨發生的機率。（圖／氣象局）
因對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局今（ 12 ）日下午針對全台 14 縣市發布大雨特報，台南以北地區有局部大雨發生的機率，要注意雷擊及強陣風。

關鍵字

大雨特報 午後雷陣雨 氣象局 天氣 下雨

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