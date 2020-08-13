家族沒過敏寶寶就PASS？研究：50%過敏兒來自無過敏家庭

王韋力醫師分享，近20年來過敏盛行率逐年攀升，經常能在門診遇到過敏寶寶，但告知父母寶寶有過敏時，父母都很訝異，認為自己沒有過敏，寶寶怎麼會過敏？許多家長都忽略其實環境與飲食，都是誘發過敏的關鍵原因，但因自己本身沒有症狀，就樂觀的認為小孩也不會過敏，或即使過敏也不會造成太大影響，因此錯失治療的關鍵時期，讓寳寳陷入「過敏三部曲」的循環中。





忽略過敏徵兆 恐使寶寶身體長期發炎 成長發育慢半拍





過敏三部曲中，最常見的就是因為食物誘發的過敏，初期食物過敏主要集中在「腸胃」及「皮膚」。腸胃過敏有脹氣、溢奶、吐奶、食慾不佳、腹瀉等表現；皮膚過敏則會發生在臉部、耳朵、手腳關節處，出現乾裂、搔癢。不論是腸胃或是皮膚，都屬於寶寶2歲前易發生的早期過敏，隨著年紀增長，接觸的東西慢慢變多，呼吸道也會開始出現氣喘、過敏性鼻炎，這就是所謂的過敏三部曲。





這些過敏症狀中，家長最容易忽略的是腸胃過敏，由於四個月前的寶寶腸道通透性高，容易因食物引起過敏，但卻有很多家長認為寶寶只是一時消化不良，或是當作腸絞痛、腹脹，較難聯想到是過敏前兆。但若是長期忽略，就會讓寳寳腸胃持續發炎，嚴重時甚至會出現血便的情形。當過敏持續影響寶寶，造成消化吸收功能不佳，成長發育也會受影響。





過敏預防不要再只重視環境 飲食更是預防關鍵





王韋力醫師說明，預防過敏的確應「環境」與「飲食」並進，但許多家長只知道注意空氣品質、塵螨，卻忽略飲食也是預防關鍵！從孕期間，媽媽就應避開本身曾經過敏的食物，並在寶寶出生後以母乳為優先營養來源，因為母乳含有豐富的抗體，可以幫助寶寶預防過敏。但媽媽若無法供應充足的母乳，或有其它因素不便哺餵，則會建議選擇「精準水解蛋白配方」做為營養的來源，降低過敏風險。





只要是水解就能防敏？關鍵在於是否能「精確鎖定並切斷過敏原」





面對眾多水解技術的品牌，家長該怎麼挑？醫師提醒，並不是標明水解的配方，都能有效預防過敏，關鍵在於具備「精準」分割致敏分子鏈的技術，並建議持續哺餵到三歲。





牛奶蛋白是嬰幼兒常見的過敏原，因在牛奶蛋白中，有些片段溫和，但也有些片段具有刺激性，容易讓寶寶過敏。一般的水解技術，主要是將牛奶蛋白切割成許多小片段，但無法分辨溫和與刺激的片段，所以當寶寶喝下肚後，還是有可能過敏；而具「精準技術」的水解配方，能鎖定刺激的分子切斷，轉化成溫和蛋白分子，藉由一點一點的刺激，提升腸胃耐受性，避免未來再次出現過敏反應。





王韋力醫師呼籲，誘發寶寶過敏的因素並非只有遺傳，爸媽應提高警覺，透過環境與飲食控制，積極幫助寶寶預防過敏，減少過敏對健康的影響。











