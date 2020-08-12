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4歲女唱歌遭欺負！母曝擔憂　兩派人馬揭1重點：千萬不要

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-12 17:34:21

▲一名母親在網路上分享，擔心女兒因為交朋友而受委屈，貼文一出引起網友熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲一名母親在網路上分享，擔心女兒因為交朋友而受委屈，貼文一出引起網友熱議。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
有句話說「小孩永遠是父母的牽掛」，除了扶養、教導孩子之外，有關孩子的事情都會讓父母十分操心，不過也時常聽聞有些父母太過寵溺小孩，導致孩子過度任性，對此，有名媽媽在網路分享自己的小孩被別的孩子欺負，擔心她會為了「交朋友」而受委屈，貼文一出，引起網友討論。

該名媽媽在PTT發文，她以「擔心小孩為了交朋友受委屈」為題，表示女兒目前4歲，個性活潑外向，雖然是獨生女但以往去公園時，都很容易和其他小孩玩在一起，直到近日才覺得之前都是因為女兒運氣不錯，都遇上友善可愛的小孩。

▲網友以「擔心小孩為了交朋友受委屈」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「擔心小孩為了交朋友受委屈」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
她也提到，昨天奶奶帶女兒去歌唱班，和另外已經上小學的兄妹玩，沒想到小學4年級的哥哥一直嘲笑女兒是「過動兒」，就因女兒會隨著歌聲起舞，連女兒唱歌發音有娃娃音不太標準，對方還亂學原PO女兒，讓她非常生氣，但是女兒心情絲毫不受影響，以為小兄妹只是在和她玩，也還是覺得和他們一起玩很開心，讓原PO不禁煩惱「好擔心她為了交朋友，自己受委屈了，希望她去上學可以交到個性好也合得來的朋友」。

貼文一出，引起網友討論，「網友們是否大多沒小孩，不然就是沒接觸幼兒教育，以這案例來說年紀差太多，且那哥哥明顯不是適合跟小小小孩玩的類型（相信我，很多孩子是比較親善的）個人建議別接觸了，孩子四歲了開始懂事了，不是每個小孩都會表現出不開心的樣子，有時以為好玩、為了要玩，會忍受影響心理層面的事」、「推文好像好幾個認為不用幫女兒，因為人生就是充滿了這種事？我持反對意見，你什麼處理都不做，女兒久了外面發生什麼事都不告訴你了，講了也沒用幹嘛說對吧？」。

但也有不少網友認為重點在於「不要過度保護小孩」，「不要過度保護吧，未來多的機會遇到這樣的人」、「覺得不用太過介入小朋友的世界，你現在剝奪她面對打擊的能力，長大後遇到挫折不會處理得憂鬱症怎麼辦？」、「以後她去國小國中會遇到更可怕的人，不要太過度保護了，總要學習面對壞人的」、「建立女孩的正面心理素質，比保護她來的重要，你無法避免她上學會遇到哪些垃圾小孩」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

保護 擔心 小孩 母親 朋友

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