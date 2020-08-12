文化部推3法案修正　圖書免徵營業稅、拍賣市場分離課稅

新冠肺炎今（109）年初席捲全球，防疫與振興成為中央政府的重點工作，在立法院第十屆第一會期也均以振興為質詢重點，如今疫情在台趨緩，文化部部長李永得今（12）日透露，將會在下一屆會期推動3個法案修正，包含拍賣市場分離課稅、圖書免徵營業稅與各界關注的公共媒體法。





李永得指出，文化部將會在下個會期推動３個法案修正，第一就是修正《文化藝術獎助條例》，針對拍賣市場希望可採「分離課稅」，他說，台灣的拍賣市場在1992年有國際級的廠商至台灣但因為拍賣所得併入綜合所得稅報稅造成高額稅率還有隱私曝光問題，未來會將稅制簡化，在拍賣成交後，會由拍賣主辦方扣掉部分比例的稅金，預計在未來2年內吸引至200億的拍賣市場，下個會期就會送到立法院。





另外，則是各界期盼已久的圖書免徵營業稅，李永得說明，將新修訂《文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法》，目前圖書有課5%營業稅，以後書本只要申請ISBN或EISBN碼，申報至文化部，就可以予以免稅，對於活絡出版市場會有很大的幫助，目前與財政部商議為期5年，並得再延期5年，共10年的減免，「台灣現在的內容產業，包含平面出版等，環境越來越不好，國家在政策上不管用獎助或是稅制減免，希望建構一個更好的環境。」





最後則是各界關心的《公共媒體法》，李永得表示，目前在行政院都有不同的單位有不同的意見，現在初步評估，現在要全案通過的機率不是太高，應該會以階段性通過，但要照什麼樣的階段走還要再研議，部分條文會先行通過。





李永得說，目前公視最基本的需要就是董監事的產生方式，造成公廣集團非常的不穩定，再來就是經費問題，但是經費要一次到位也很困難，金額太高，再來就是公共電視內部的組織架構和體質改革，也需要檢討。





而國際頻道是否會如期在明年1月上線？李永得表示，目標還是1月上線，但實際上一定會延宕，目前民間提案相當多，該如何去做還沒有決定，但之後會以網站、APP方式呈現，如果最後由民間來做，不管是在架設平台、動員能力或是平台建置都非常強，有很多團隊是組成聯合團隊提案，不排除以民間標案的方式進行「方向上會擴大公共性，要脫離單一媒體框架，民間有很多網路上傑出的內容創作者，未來都有可能打進國家隊。」



