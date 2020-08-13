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爸媽注意！幼幼口罩增產至少80萬片　實名制每人14天10片

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-13 19:32:24

▲配合指揮中心調度，經濟部工業局已協調廠商增產適合2到4歲幼童的幼幼口罩，實名制每人14天可買10片。（圖／NOWnews資料照，陳致宇攝）
▲配合指揮中心調度，經濟部工業局已協調廠商增產適合2到4歲幼童的幼幼口罩，實名制每人14天可買10片。（圖／NOWnews資料照，陳致宇攝）
開學季即將到來，鑑於新冠肺炎全球疫情尚未趨緩，幼幼口罩需求增加，經濟部工業局今（13）日宣布已協調廠商增產適合2到4歲幼童的幼幼口罩，近期至少增加80萬片優先供政府徵用，預計年底可增加供應至少500萬片。

工業局表示，幼幼口罩屬特定客群產品，自今年6月起開放部份銷售後，在通路端的鋪貨不若成人醫用口罩普及，因此民眾不易隨處購得幼幼口罩。

但隨著9月開學季即將到來，為確保實名制每人都買得到口罩，經濟部配合中央流行疫情指揮中心調度，協調廠商增產適合2到4歲幼童的幼幼口罩，並優先供政府徵用，近期已增加至少80萬片幼幼口罩，預計今年年底前可增加供應至少500萬片。

工業局提醒民眾，如有幼幼口罩需求，可持幼童健保卡於eMask口罩預購系統及四大超商的Kiosk事務機上預購幼幼口罩及適合4到8歲的小童口罩，每人每14天10片。第14期自8月10日起至8月12日辦理預購，8月17日起至8月30日止可至指定的通路門市（四大超商、全聯、美廉社、康是美、屈臣氏）領取；第15期則自8月24日起至8月26日辦理預購，8月31日起至9月13日止至指定之通路門市領取。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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口罩 開學 幼幼口罩 指揮中心 實名制

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