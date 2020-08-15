女見手機上緣出現「詭異黑點」！內行神回：新機才看的到

現在已經是人手一機的時代，路上隨處可見每個人手上拿著一台智慧型手機正低著頭滑著。不過也因為科技汰換實在過於快速，手機軟硬體功能推陳出新，不少原廠設定的裝置反而連使用者都搞不懂！近日就有一位女網友心血來潮研究了自己拿了一陣子的iPhone，突然發現螢幕上方有顆從沒發現過的黑點，眾人一看也興起一波討論。

近日在《Dcard》上就有一名女網友提到，自己原本已經準備入睡，卻突然心血來潮的盯著手機鏡頭研究了一下，沒想到她卻突然發現手機通話孔旁有顆以前從沒注意過的「神秘黑點」，因為看起來並不像一般的相機鏡頭，這讓她不禁好奇地發文詢問「咦？通話孔正上方的黑色點點是什麼」。

▲原PO突然看到這顆以前從沒注意到的黑點。（圖／翻攝自Dcard）

這篇文章曝光後，也吸引了不少網友好奇詢問，而根據《A

在手機螢幕上的聽筒上除了有前視訊鏡頭外，還有兩顆黑點分別是「接近距離感測器」（

）和「環境光度感測器」（

），而在更新型的iPhone當中，這些感測器則是和

被蘋果

收在手機上方的「瀏海」當中，能夠進行

▲答案曝光後也讓不少人驚訝原來自己手機還有這個功能。（圖／翻攝自Dcard）

此外，也有曾經在內行網友就貼出兩張手機螢幕的玻璃貼膜，提到其實較舊的型號也有此項設置，只是隱藏在玻璃內當然看不出來「六也有啊，在左邊，看玻璃貼開的洞就知道」，不過也不只有原PO有這個疑惑，其他網友一看後也紛紛留言歪樓「新手機才會出現在前面」、「長知識了」、「天哪好神奇！有發現新大陸的感覺」、「一開始看到會不會以為是偷拍攝影機的鏡頭阿」、「原來不是住在手機裡的siri呼吸孔阿」、「大家都被騙了，那是腦部探測系統」。（編輯：楊智傑）