女見手機上緣出現「詭異黑點」！內行神回：新機才看的到

近日在《Dcard》上就有一名女網友提到，自己原本已經準備入睡，卻突然心血來潮的盯著手機鏡頭研究了一下，沒想到她卻突然發現手機通話孔旁有顆以前從沒注意過的「神秘黑點」，因為看起來並不像一般的相機鏡頭，這讓她不禁好奇地發文詢問「咦？通話孔正上方的黑色點點是什麼」。
這篇文章曝光後，也吸引了不少網友好奇詢問，而根據《Apple》官網指出，在手機螢幕上的聽筒上除了有前視訊鏡頭外，還有兩顆黑點分別是「接近距離感測器」（ Proximity sensor）和「環境光度感測器」（Ambient light sensor），而在更新型的iPhone當中，這些感測器則是和麥克風、揚聲器、前置鏡頭等被蘋果統稱為「真深度鏡頭系統」（TrueDepth Camera System）收在手機上方的「瀏海」當中，能夠進行 Face ID 的人臉驗證和 AR 效果。
此外，也有曾經在內行網友就貼出兩張手機螢幕的玻璃貼膜，提到其實較舊的型號也有此項設置，只是隱藏在玻璃內當然看不出來「六也有啊，在左邊，看玻璃貼開的洞就知道」，不過也不只有原PO有這個疑惑，其他網友一看後也紛紛留言歪樓「新手機才會出現在前面」、「長知識了」、「天哪好神奇！有發現新大陸的感覺」、「一開始看到會不會以為是偷拍攝影機的鏡頭阿」、「原來不是住在手機裡的siri呼吸孔阿」、「大家都被騙了，那是腦部探測系統」。（編輯：楊智傑）