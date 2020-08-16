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快訊／再增2例境外移入！1男1女分別自澳、菲返台

記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-08-16 14:04:07update2020-08-16 14:06:43

▲中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人今（16）日說明新增2例境外移入。（圖／記者林調遜攝）
▲中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人今（16）日說明新增2例境外移入。（圖／記者林調遜攝）
中央流行疫情指揮中心今（16）日指出，國內新增2例境外移入新冠肺炎病例，分別為30多歲女性（案483）與40多歲男性（案484）；其中，前者是今年2月至澳洲工作，8月14日自澳洲返台，已掌握共55位接觸者；後者今年2月至菲律賓工作，14日返台，共掌握15位接觸者。

指揮中心表示，案483今(2020)年2月至澳洲工作，8月6日起陸續出現流鼻水、鼻塞及咳嗽等症狀，8月14日自澳洲返台，入境時主動告知曾有疑似症狀，由機場檢疫人員安排採檢後送至集中檢疫所，於今日確診。衛生單位已掌握個案接觸者共55人，其中41人為同班機前後二排乘客，列為居家隔離對象，12人為同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象，另同班機前後兩排旅客中有2人未入境台灣，均為澳洲籍，將透過IHR通知該國。

指揮中心指出，案484今年2月至菲律賓工作，8月8日出現咳嗽，8月12日發燒、頭痛及咳嗽加劇並味覺喪失，曾自行服藥未就醫，8月13日出現腹瀉，8月14日自菲律賓返台，於入境時主動告知曾有疑似症狀，機場採檢後送至集中檢疫所隔離，當晚出現發燒、呼吸喘症狀，由衛生局協助安排送醫收治住院，於今日確診，目前住院隔離治療。衛生單位已掌握返台同班機前後二排乘客共15人，均列為居家隔離對象，其他同班機機組員，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心統計，國內截至目前累計84,579例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含83,532例排除），其中484例確診，分別為392例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊，另1例待釐清。

關鍵字

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