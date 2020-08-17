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一堆人搶口罩卻沒戴？女見「恐怖現象」狂嘆：台灣太鬆散

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-17 09:50:14

▲女網友在臉書社團《爆怨公社》提到，為何大家搶買口罩，卻在公共場合看很多人不戴口罩，甚至分享自己觀察到的現象，直言「為何台灣防疫這麼鬆散了啊！」（示意圖／NOWnews資料照片）
▲女網友在臉書社團《爆怨公社》提到，為何大家搶買口罩，卻在公共場合看很多人不戴口罩，甚至分享自己觀察到的現象，直言「為何台灣防疫這麼鬆散了啊！」（示意圖／NOWnews資料照片）
日前隨著新冠肺炎疫情在台灣趨緩，我國口罩管制禁令解除，民眾可透過各大通路自由買賣口罩；不過，近日國內境外移入及疑似本土感染的案例層出不窮，再度掀起民眾搶購口罩熱潮。近日一名女網友在臉書社團《爆怨公社》提到，為何大家搶買口罩，卻在公共場合看很多人不戴口罩，甚至分享自己觀察到的現象，直言「為何台灣防疫這麼鬆散了啊！」

原PO表示「為何大家搶買口罩，卻在公共場合看很多人不戴口罩啊！」提到早上去市場很少人戴，中午去超市一半人不戴，後來去藥局領口罩，連藥師自己都不戴口罩，不禁疑惑「所以他也是不戴口罩然後包口罩嗎？」直呼「到底為何台灣防疫這麼鬆散了啊？」

▲網傳實名制口罩9月要漲價，但遭到指揮中心駁斥，說明每片5元將持續到年底。（圖／NOWnews資料照片）
▲女網友在臉書社團《爆怨公社》提到，為何大家搶買口罩，卻在公共場合看很多人不戴口罩，甚至分享自己觀察到的現象，直言「為何台灣防疫這麼鬆散了啊！」（示意圖／NOWnews資料照片）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我們台灣防疫做得太好，完全是平行世界，導致大家以為沒事了，其實在這波病毒裡受傷害少的一直只有台灣，國外完全是另一個恐怖世界」、「我只要出門一定都會戴著，國外疫情還很嚴重，真的要有危機意識啊」、「我不戴的，只有在上班時規定戴才戴」、「真的，大家狂買，但真的有在戴的不到一半」。

不過，也有網友表示「一堆應該只是買來轉手的吧」、「愛搶啊，現在流行什麼就搶買什麼」、「很多台灣人就只是愛跟風、愛排隊」、「最新亂象呀，有些都為了收集口罩顏色、收集特殊色而買口罩，買回家供著不是要戴的啦」、「買收集炫耀顏色用的」。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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口罩 疫情 台灣 藥局 新冠肺炎

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