一堆人搶口罩卻沒戴？女見「恐怖現象」狂嘆：台灣太鬆散

原PO表示「為何大家搶買口罩，卻在公共場合看很多人不戴口罩啊！」提到早上去市場很少人戴，中午去超市一半人不戴，後來去藥局領口罩，連藥師自己都不戴口罩，不禁疑惑「所以他也是不戴口罩然後包口罩嗎？」直呼「到底為何台灣防疫這麼鬆散了啊？」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我們台灣防疫做得太好，完全是平行世界，導致大家以為沒事了，其實在這波病毒裡受傷害少的一直只有台灣，國外完全是另一個恐怖世界」、「我只要出門一定都會戴著，國外疫情還很嚴重，真的要有危機意識啊」、「我不戴的，只有在上班時規定戴才戴」、「真的，大家狂買，但真的有在戴的不到一半」。
不過，也有網友表示「一堆應該只是買來轉手的吧」、「愛搶啊，現在流行什麼就搶買什麼」、「很多台灣人就只是愛跟風、愛排隊」、「最新亂象呀，有些都為了收集口罩顏色、收集特殊色而買口罩，買回家供著不是要戴的啦」、「買收集炫耀顏色用的」。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。