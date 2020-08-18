NOW早報／實測24小時不關冷氣！他「爽吹2月」見帳單嗨翻

實測24小時不關冷氣！他「爽吹2個月」見帳單嗨翻：超省





炎炎夏日在家總是忍不住想打開冷氣酷涼一下，但又擔心每月收到的電費帳單翻漲好幾倍，這就讓不少人好奇，要怎麼做才能真正達到省電又能吹到涼爽冷氣？對此，有網友針對「保持家中恆溫26度，全天候冷氣不關機」進行實測，沒想到2個月後收到的帳單讓他嗨翻，這項實測也掀起熱論。





原PO在臉書提到自己原本每年夏天都是5位數以上的居家電費，為了在環保減碳、節省電費與開冷氣之間取得平衡，因此抱著田野調查的精神，實測超熱門的「24小時冷氣不關機，讓家中恆溫26度」用電方式，想看看這種方式是否真為「最省電」的生活小智慧。





原PO接著表示，自己在今年6、7月每天不關機，將家中兩台變頻冷氣遙控設定成除濕模式，並定在26度和靜風模式，同時提到過去家中「夏季」每期電費最低9000多，最高破20000元，但經過這2個月的實測後，一看收到的帳單「住家電費只有去年同時期的1/3左右，3897元」。





不過，他也透露，自己家中24小時開冷氣區域只有客廳、廚房和臥室大約僅有40坪，同時配搭兩台一般家庭立扇，主要是靠著「壓縮機運轉週期減少、運轉時間變少」的方式省電，最後也補充「剛開機運轉到室內變涼最耗電」，強調「要是變頻的冷氣機才能夠達到自動控制壓縮機的作用喔，一般沒有變頻的就是一直打冷氣，真的很耗電」。



實測結果曝光後，不少網友都大讚此做法很實用，更敬佩原PO的實測精神，紛紛留言「如果有裝全熱交換機，還會更省」、「哇，原po真的有實驗精神真的去試了！證據會說話，太厲害了」、「除濕真的很重要，夏季濕氣重，而濕氣正式容易導致皮膚不易散熱的主因」、「真的功能設定除濕比冷氣省點」、「我也是這樣用，電費真的超級省，超有感」。



▲原PO開心表示要向台電申請登錄節電獎勵。（圖／翻攝自臉書） 今日天氣／東台、恆春偶陣雨雷雨 午後中南部留意大雨





今（18）天天氣與昨天類似，東半部地區及恆春半島不定時有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區也偶有局部降雨，但仍以午後雷陣雨為主，至於中部以北則維持多雲到晴，午後中部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區午後有局部大雨發生機率，外出請留意天氣變化，記得攜帶雨具備用；各地高溫約32至35度，由於東南風沉降作用，金門、大台北、桃園及台中有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動請注意防曬並多補充水分。





另外，原位於菲律賓東北部近海的低氣壓，於昨天下午移至鵝鑾鼻南方約310公里的海面上，將持續往西方移動逐漸進入南海海域，預計強度將有增強的趨勢，週三（19日）將朝廣東、海南島一帶前進；今天恆春半島及基隆北海岸有較強陣風，沿海風浪稍大，海上作業或海邊活動請注意安全。





馬來西亞變種新冠病毒D614G 傳播力強10倍、疫苗恐失效





馬來西亞醫學研究所近日透過對3例患者攜帶的新型冠狀病毒（COVID-19）進行培養，發現了病毒變異株「D614G」。大馬衛生總監阿卜杜拉（Noor Hisham Abdullah）表示，這代表馬來西亞已經出現「D614G」型的傳播，社區防疫措施必須更加謹慎。





大馬衛生總監阿卜杜拉16日在臉書（Facebook）發文指出，變異病毒株D614G的傳播速度是一般病毒株的10倍，若在超級傳播者身上則更容易傳播。檢驗出D614G的2個感染群體，已經受到衛生部門的控制，當局正致力於遏止疫情擴散。



阿卜杜拉解釋，D614G最早在今年7月由科學家們發現，現在正在研發的疫苗很可能對它無效。因此建議大眾繼續遵守公衛防疫規則，例如保持身體距離、自身整潔和配戴口罩。



▲馬來西亞衛生總監阿卜杜拉發文解釋，發現新冠病毒變異株的意義，以及可能帶來的影響。（圖／翻攝自臉書）

女星住處電費暴漲！天花板藏陌生人 5個竊聽器洩行蹤





第92屆奧斯卡呼聲本最高的韓國電影《寄生上流》，一口氣奪得最佳電影獎、原創劇本獎等多項殊榮，導演從故事到角色都刻畫得全面、立體，除了針貶現今韓國的菁英主義社會外，也闡述中小階層的老百姓無法翻身之苦，其中內容講述一個大豪宅裡，竟有人長期棲身在黑暗的地下室，令人毛骨悚然，而類似的真人真事，竟然也曾發生在日本聲優櫻田愛實身上。





日本職業摔角播音員櫻田愛實在日劇《我的事說來話長》裡透露，她早年於東京租屋獨居，時常在外打拚的她早出晚歸，不過到了第2年之後，離奇的事情接二連三發生，先是電費突然比平常暴漲5倍，即使櫻田愛實養成節約用電的習慣，收到的帳單也依舊驚人。



此外，櫻田愛實也曾發現物品會異常擺放，甚至有次她出門前把浴室掃乾淨，回到家竟發現地板上留有不明腳印，讓她頭皮發麻，趕緊報警，經過調查後，警員指出浴室的天花板有吃剩的麵包裝袋，更誇張的是，屋內還藏有5個竊聽器，疑似有人長期居住於天花板裡，且嫌犯會根據櫻田愛實的行蹤，趁機下樓活動，種種詭異跡象讓她嚇得急忙搬走。



▲櫻田愛實住處電費暴漲，天花板藏陌生人。（圖／櫻田愛實推特）

朋友二次結婚包1600元被嫌少！全場狂喊「行情」：別被騙





辦婚禮時總會邀請親朋好友一起來參加，而輪到其他朋友結婚時，通常也會回禮，但若遇到朋友第二次結婚應該怎辦呢？近日，就有網友討論「一位友人第二次結婚，但因為有事情不能到場，便包了個1600元的紅包，沒想到結局讓他超傻眼」，貼文也引發熱議。





原PO在「爆怨公社」貼文指出「我真的快抓狂了！沒看過紅包用討的，第一次奉上不多不少也有3600元，我們結婚去看本子，也有看到你的名字，現在這是你第二段幸福，你還是炸我老公，我們很開心你找到幸福，但當天有事不能到，意思匯個1600元當紅包，竟然還被嫌棄？」





「現在是我們欠你嗎？還跟我老公說算了！原來我老公也就這樣子？到底有沒有搞錯啊，沒到場不然要包多少，再說你們畢業後聯絡我先生都是要推薦東西的，請問是交情很好嗎？我們也沒拿任何餅，不要以為我老公好欺負，他老婆我！脾氣火爆！不好商量」。



貼文一出，網友紛紛回應「二次結婚的我一概不包」、「二婚還要紅包，這臉皮還真厚」、「沒任何交情就不用包了，何況還是再婚，真無言」、「第二次沒有在收紅包的」、「一般再婚是不收紅包，而且只會偷偷的嫁，自家人吃一吃而已」、「我會說這次妳結婚，我沒空就不包了，下次妳結婚我人一定到」、「二婚哪有人再收紅包的」、「二婚包啥紅包啊，誰知道會不會三婚」、「別被騙啊，二婚根本沒啥人在包的，真正跟你交情好哪會在意二婚紅包」。



另外，也有專業網友直指「一般再婚只會邀請摯親好友共同吃飯，也不會再邀請各路同學及普通交情的人，通常是看交情，但即便有包，主人家也不會收，主要是一個祝福，畢竟嚴格來說再婚不全然是好事」。



▲近日有網友表示，朋友即將二度結婚，沒想到送上1600元的紅包竟被嫌棄。（示意圖／翻攝Pixabay）

高雄新「堀」江讀音是？正解曝光 在地人傻眼：唸錯28年





「新堀江」是高雄熱鬧的商圈之一，有如台北西門町，商圈鎖定年輕族群，販售各種年輕、新潮商品，成為南台灣流行、時髦的代言人。不過，你知道新「堀」江怎麼唸嗎？有網友在臉書發問新「堀」江的讀音是什麼？結果正解曝光，不少在地人都驚呆，瞬間恍然大悟直呼「我唸錯28年...」





原PO昨（16）日在臉書社團「爆廢公社二館」表示，自己是土生土長的台南人，去高雄讀大學時一直唸新「堀ㄐㄩㄝˊ」江，不過日前卻被台北友人糾正是新「堀ㄎㄨ」江，讓他不解直呼「我從來沒有聽過新ㄎㄨ江啊！大家別再懷疑我的台語能力，從小講台語到現在23年，只是很好奇為什麼不一樣而已」。



