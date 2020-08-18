全台百萬家長感動瘋傳！相信孩子　未來他相信自己

以實驗性手法拍攝的「世上唯一的問卷」，上映至今點閱率已飆破百萬，吸引主播、各大教育平台、老師與父母親分享，感動全台數十萬名家長。翰林雲端學院相信，「相信孩子，未來他相信自己」，邀請金馬獎得主黃嘉俊導演以實鏡採訪的方式，打開家長心房，一起探討不易溝通的親子「相信」的議題。

在教育孩子的路上，你是敞開心胸、對孩子充分陪伴與信任？或是重蹈自己還是孩子時，父母親的教育方式？「世上唯一的問卷」透過採訪一群事先不知情的受訪者，以世代教育大調查為題，邀請影片中受訪者跟著一道道題目，回到學生時期發生在自己身上的實際經歷，是否那些「不可以」、「不准許」、「不被信任」的不自在歷歷在目？而再反思現在，是否正用著一樣的方式與自己的孩子相處？在填寫這份問卷後，也獲得意外的答案，或許成為大人之後，都忘了自己也曾經是孩子。

▲在填寫這份問卷後，也獲得意外的答案，或許成為大人之後，都忘了自己也曾經是孩子。（圖／資料照片）

根據中央研究院青少年成長歷程研究（TYP）以台灣父母親與青少年為對象，針對兩者之間的管教行為進行教養風格分析，研究以父母對子女的「約束限制」及「費心安排」的程度做分類，其中對孩子給予「高約束管制但卻不願或沒辦法費心安排」的家長高居33.5%，顯見台灣父母多數以嚴厲的管教方式約束子女但卻疏於陪伴與信任，因而產生更多親子間的隔閡。

「世上唯一的問卷」運用影片中每對親子的互動，道出每位家長內心深處曾經不喜歡卻正在對孩子要求的事情，也引起多數家長省思及熱烈討論：「印象最深刻的讚美那一段好感動～正向被關心、被信任的感受是可以陪伴孩子一輩子的！」、「好棒的影片，好讓當父母的我們省思」、「看完真的覺得要好好檢討自己」。

台灣教育龍頭翰林出版旗下的翰林雲端學院邀請每位已經成為大人的家長，回想孩子時期那些被相信的美好，你一定能懂。因為翰林雲端學院相信，只要陪著孩子，給予適當的鼓勵與信任，每個孩子都能找到適合自己的學習方式。相信孩子，未來他會更相信自己。

世上唯一的問卷，你會怎麼作答？看問卷 https://bit.ly/3h6YA3b