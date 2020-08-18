🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

全台百萬家長感動瘋傳！相信孩子　未來他相信自己

生活中心/綜合報導
calendar_today2020-08-18 17:05:51

▲瘋傳百萬觀看，全台家長感動落淚！相信孩子，未來他相信自己！（圖／資料照片）
▲瘋傳百萬觀看，全台家長感動落淚！相信孩子，未來他相信自己！（圖／資料照片）
以實驗性手法拍攝的「世上唯一的問卷」，上映至今點閱率已飆破百萬，吸引主播、各大教育平台、老師與父母親分享，感動全台數十萬名家長。翰林雲端學院相信，「相信孩子，未來他相信自己」，邀請金馬獎得主黃嘉俊導演以實鏡採訪的方式，打開家長心房，一起探討不易溝通的親子「相信」的議題。

在教育孩子的路上，你是敞開心胸、對孩子充分陪伴與信任？或是重蹈自己還是孩子時，父母親的教育方式？「世上唯一的問卷」透過採訪一群事先不知情的受訪者，以世代教育大調查為題，邀請影片中受訪者跟著一道道題目，回到學生時期發生在自己身上的實際經歷，是否那些「不可以」、「不准許」、「不被信任」的不自在歷歷在目？而再反思現在，是否正用著一樣的方式與自己的孩子相處？在填寫這份問卷後，也獲得意外的答案，或許成為大人之後，都忘了自己也曾經是孩子。

▲在填寫這份問卷後，也獲得意外的答案，或許成為大人之後，都忘了自己也曾經是孩子。（圖／資料照片）
▲在填寫這份問卷後，也獲得意外的答案，或許成為大人之後，都忘了自己也曾經是孩子。（圖／資料照片）
根據中央研究院青少年成長歷程研究（TYP）以台灣父母親與青少年為對象，針對兩者之間的管教行為進行教養風格分析，研究以父母對子女的「約束限制」及「費心安排」的程度做分類，其中對孩子給予「高約束管制但卻不願或沒辦法費心安排」的家長高居33.5%，顯見台灣父母多數以嚴厲的管教方式約束子女但卻疏於陪伴與信任，因而產生更多親子間的隔閡。

「世上唯一的問卷」運用影片中每對親子的互動，道出每位家長內心深處曾經不喜歡卻正在對孩子要求的事情，也引起多數家長省思及熱烈討論：「印象最深刻的讚美那一段好感動～正向被關心、被信任的感受是可以陪伴孩子一輩子的！」、「好棒的影片，好讓當父母的我們省思」、「看完真的覺得要好好檢討自己」。

台灣教育龍頭翰林出版旗下的翰林雲端學院邀請每位已經成為大人的家長，回想孩子時期那些被相信的美好，你一定能懂。因為翰林雲端學院相信，只要陪著孩子，給予適當的鼓勵與信任，每個孩子都能找到適合自己的學習方式。相信孩子，未來他會更相信自己。

 

世上唯一的問卷，你會怎麼作答？看問卷 https://bit.ly/3h6YA3b

關鍵字

問卷 教育 翰林出版

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

無限重來！關於那些「時空輪迴」的電影

[PR]山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

山下智久約未成年女性開房遭公司冷凍 列舉藝人「被消失」在螢光幕前的理由

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

膽小的人不要看！精選八則短篇鬼故事看完包準你背脊發涼！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽