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為何要給餐廳一顆星評論？網揭「背後原因」噴：根本活該

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-18 16:47:53

▲網友在PTT發文，他很好奇有沒有人評過餐廳一顆星，而背後原因又是什麼？（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲網友在PTT發文，他很好奇有沒有人評過餐廳一顆星，而背後原因又是什麼？（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ）
現今網路十分普及，不少人查詢旅遊景點或是知名美食時，都會先看網友們的評論，看有幾顆星，接著再看留言評價，對此，也有網友提問，「你有評過餐廳一星過嗎？」，貼文一出，引起網友熱議。

該名網友在PTT上發文，他表示自己很少會評論餐廳為一顆星，但是很想知道有沒有人評過餐廳一顆星，而原因又是什麼，是難吃還是態度差勁？他也提到，感覺有些店家非常在乎被客人評為一顆星，會覺得很嚴重。

▲網友以「你有評過餐廳一星過嗎？」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「你有評過餐廳一星過嗎？」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，引起網友熱議，「除非態度糟糕外加餐點糟糕，不然不會特地去打一星」、「心中口味一星的有，但不會真的上網評價，頂多不再去吃而已」、「沒，但工作的餐廳被留過。不過聽前輩說客人問題很大」、「有些不錯的餐廳會虛心求教，希望能改進，有些餐廳會說你毀謗要告你」。

不過也有網友表示「有，而且很認真的寫評論，通常我會給一星的店家，都是服務態度不佳、環境髒亂、餐點不好吃，三者都需要改善的」、「有，環境衛生很重要」、「有，通常是態度奇爛無比」、「評價很高卻又貴又難吃的會留」、「有餒，看到評價4.9實際卻很爛的就會評」、「有，留一星都會超認真寫評論，因為氣到不吐不快」、「有啊，超難吃態度又很差的，根本活該被給一星」。

綜合網友意見，大多數人都還是會照實給評論，只要服務態度不佳、環境髒亂、餐點不好吃和網路評價高實際卻很爛的店，就還是會直接給一顆星，但是也還是有人會摸摸鼻子，覺得沒關係，不好吃就頂多不再去吃。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

餐廳 網路 評論 衛生 環境 態度

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