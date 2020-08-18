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花1800買4張票入園！他只玩了「1+1」就關門：我來幹嘛的

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-18 18:35:32

▲網友花1800買四張票到樂園，但只看了1場表演和玩1設施就被告知即將要關門，讓他大感無奈問售票員怎麼沒提醒。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲網友花1800買四張票到樂園，但只看了1場表演和玩1設施就被告知即將要關門，讓他大感無奈問售票員怎麼沒提醒。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
隨著新冠疫情在台灣趨緩，交通部觀光局 7 月起就推出安心旅遊補助，全台 22 間遊樂園針對 19 歲以下青年學子就提供了免費玩的優惠，不少民眾就趁著假日帶著全家到各地出遊。不過難得出遊買了票進入園區，有網友就遇到只看了一場表演、玩到一項設施隨即被告知樂園「即將關門了」，這就讓他不禁傻眼，也引起眾人討論。

這名網友在臉書《爆怨公社》表示，自己第一次到某樂園園區內參觀，由於是第一次造訪，所以沒注意到營業時間只到下午5點，他們到的時間已經是下午2點40分了，入口的售票員卻沒有做任何口頭提醒，於是一行人花了將近1800元買了4份的「399+50無限暢遊」門票，開心的入園了。

沒想到原PO光是先看完一場3點開始的表演，等這場秀結束看完後，時間已經來到3點45分，此時全園區幾乎所有遊樂設施都要排隊，於是又花了30分鐘排了其中一項「天空盪鞦韆」設施，只是才剛玩完就被園區人員告知「即將關園」，原PO就氣得直說「感受很差」，也解釋「雖然我們沒注意到營業時間只到下午5點，但下午2、3點才來買票入場的，難道不應提醒一下消費者嗎？」。

▲網友認為自己花錢入園卻沒被提醒關門時間是「花錢買教訓了」。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）
▲網友認為自己花錢入園卻沒被提醒關門時間是「花錢買教訓了」。（圖／翻攝自臉書《爆怨公社》）
雖然這名網友也補充因為自己就遇到過在別的樂園有被告知，或是有夜間營業的情況，這次才會認為售票人員應該協助提醒，「我們還能選擇是否隔天再早點來之類的，我們不是花錢只來看表演好嗎」。

對此就有網友表示「暑假期間，可能賣票的也是暑期工讀生，所以工讀生『原則上』不可能會注意這種細節」、「我覺得買門票就算了，加價購買無限暢玩的部分沒有提醒真的蠻不應該的！」，不過也有人認為自己應該要先做好功課，「去之前先查清楚就不必白跑，官網跟門口都有寫了，售票人員沒有義務要提醒」、「有提醒是會覺得比較貼心，但我因為怕撲空或是吃虧事前我會先做功課」。（編輯：楊智傑）

 

關鍵字

樂園 門票 關門 售票人員 提醒

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