心中有一塊空空的！她分享「29後的迷惘人生」　網也有感

在30歲這個分水嶺，許多人都會審視自己訂下的人生清單是否都已達成，而每個人的目標不盡相同，喜歡的生活也不會一樣，如何度過一生皆是自身選擇。近日一名女網友就在PTT分享「29歲之後的迷惘人生」，她透露，自己今年已經29歲，但仍未找到所謂的人生目標，總覺得心裡有一塊空空的，對於轉眼間就快30歲，不免感到惶恐，而該文也引起不少網友共鳴。

原PO在PTT女孩板表示，自己昨（18）天正式進入29歲，但卻還沒找到人生目標，想到自己轉眼間就快30不免感到惶恐。她提到，雖然有做到部分的人生清單，像是一個人去澳洲打工；留長頭髮為了捐獻給慈善機構；做投資；努力學習英文，勇於和外國人對話；跟許久未見的家人聯繫...但總是覺得心中有一塊空空的，特別是工作。

原PO接著更坦言「很想找一些好玩的事情做，卻又常常被現實拉扯，不知道自己還能做些什麼，也因為對自己沒什麼自信，常常還沒開始就先看到失敗後果，導致自己原地踏步。」她並好奇發問「不知道板上是不是也有人跟我一樣有相同困擾？」同時直呼「昨天過生日，卻越來越不想慶祝。不想慶祝對未來毫無方向的自己。」

▲網友在PTT發文，分享「29歲後的迷惘人生」。（圖／翻攝自PTT）

此文一出，網友隨即議論紛紛，不少人都心有所感，直呼「困擾+1」、「有同感QQ」、「邁向31了，從30起開始迷惘，但仍為有所解答」、「跟你一樣前幾天生日，也有莫名的迷惘」、「曾經也跟你同樣，還是只能靠自己走過來，拍拍」、「跟你同天不過大你三歲，迷惘好多年了」、「你跟我有點像說，目前就覺得開心就好，然後存點錢」。

另還有人直指「我30歲生日的時候有嚴重恐慌，幹了好些荒謬的事情，現在30好幾，發現還不是活得好好的，哈哈」、「你做的事是你喜歡的就好啊！」「心裡覺得空、沒自信、認為會失敗，是因為懂的東西還不夠多，想辦法去把它填滿就是」、「人生無常，計畫總趕不上變化，與其憂慮無法預知的未來，不如勤奮認真活在當下」、「工作成就其實要看人的運氣，很多時候已經很努力了，但未必能達到要求，人就是這樣，許多事物要看開一點對自己比較好一點，社會上所謂成功人士的背後滿多是家中有很多資源做後盾，可以無憂無慮向前衝，有時需要靠貴人運，天時地利人和才能造就一個成功的故事，至少你有努力過實踐想做的事，不管成功或失敗都是人生的過程與歷練」。（編輯：許苡晴）