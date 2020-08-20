「彰化篩檢」竄3疑點！林靜儀：疫情沒爆只能說天佑台灣

指揮中心表示，一位長住於美國的10多歲本國籍少年，返台時無症狀，但彰化縣衛生局在其居家檢疫第10天前往採檢，驗出無症狀少年確診；後又出現一名彰化居家檢疫者在臉書爆料，居家隔離第3天就被衛生局安排採檢。葉彥伯昨澄清，彰化縣針對高風險者進行「精準篩檢」，絕非入境者一律普篩，且居家檢疫者分別在第3日及第10日受檢，皆為經過當事人同意，過程也有把關。
林靜儀19日晚間在臉書貼文，提出「3項疑問」：
1.醫院是否知道衛生局安排前來「檢查」的是「無症狀的隔離中」個案？
2.地方主管機關是明知隔離控管中的個案「自行離開隔離處所前往醫院」嗎？
3.醫院如果明知是「無症狀隔離者」，公費採檢費用是如何申報的？
林靜儀隨後氣得直呼「你們這樣是視民眾健康及醫療人員權益為何物？」認為若今天彰化縣政府和民眾提供的資料為真，彰化縣政府使隔離民眾違反《特殊傳染性肺炎防治及振興紓困特別條例》，帳又該算誰的？文末苦嘆「這樣『超前部署』搞了4個月，台灣沒有爆發疫情，只能說天佑台灣！」（編輯：賴詠璿）
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