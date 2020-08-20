🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

「彰化篩檢」竄3疑點！林靜儀：疫情沒爆只能說天佑台灣

記者YungHsuan/綜合報導
calendar_today2020-08-20 11:07:50

▲前立委、醫師林靜儀提出彰化篩檢「3大疑點」，直言「這樣搞了4個月，台灣沒有爆發疫情，只能說天佑台灣！」（示意圖／NOWnews資料畫面）
▲前立委、醫師林靜儀提出彰化篩檢「3大疑點」，直言「這樣搞了4個月，台灣沒有爆發疫情，只能說天佑台灣！」（示意圖／NOWnews資料畫面）
近日彰化衛生局因疑讓居家檢疫者出門進行篩檢，過程可能造成防疫漏洞，事件鬧得沸沸揚揚。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風單位展開調查；不過，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，居家檢疫者若需就醫採檢，過程一定會依照SOP，不管有無症狀，衛生局都會全程掌握。對此，前立委、醫師林靜儀提出「3大疑點」，直言「這樣搞了4個月，台灣沒有爆發疫情，只能說天佑台灣！」

指揮中心表示，一位長住於美國的10多歲本國籍少年，返台時無症狀，但彰化縣衛生局在其居家檢疫第10天前往採檢，驗出無症狀少年確診；後又出現一名彰化居家檢疫者在臉書爆料，居家隔離第3天就被衛生局安排採檢。葉彥伯昨澄清，彰化縣針對高風險者進行「精準篩檢」，絕非入境者一律普篩，且居家檢疫者分別在第3日及第10日受檢，皆為經過當事人同意，過程也有把關。

▲前立委、醫師林靜儀提出「3大疑點」，直言「這樣搞了4個月，台灣沒有爆發疫情，只能說天佑台灣！」（圖／翻攝自林靜儀臉書）
▲前立委、醫師林靜儀提出彰化篩檢「3大疑點」，直言「這樣搞了4個月，台灣沒有爆發疫情，只能說天佑台灣！」（圖／翻攝自林靜儀臉書）
林靜儀19日晚間在臉書貼文，提出「3項疑問」：

1.醫院是否知道衛生局安排前來「檢查」的是「無症狀的隔離中」個案？

2.地方主管機關是明知隔離控管中的個案「自行離開隔離處所前往醫院」嗎？

3.醫院如果明知是「無症狀隔離者」，公費採檢費用是如何申報的？

林靜儀隨後氣得直呼「你們這樣是視民眾健康及醫療人員權益為何物？」認為若今天彰化縣政府和民眾提供的資料為真，彰化縣政府使隔離民眾違反《特殊傳染性肺炎防治及振興紓困特別條例》，帳又該算誰的？文末苦嘆「這樣『超前部署』搞了4個月，台灣沒有爆發疫情，只能說天佑台灣！」（編輯：賴詠璿）

▲前立委、醫師林靜儀提出「3大疑點」，直言「這樣搞了4個月，台灣沒有爆發疫情，只能說天佑台灣！」（圖／翻攝自林靜儀臉書）
▲前立委、醫師林靜儀提出彰化篩檢「3大疑點」，直言「這樣搞了4個月，台灣沒有爆發疫情，只能說天佑台灣！」（圖／翻攝自林靜儀臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字

彰化 疫情 台灣 林靜儀 新冠肺炎

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

影／採檢發現確診個案　王惠美嗆：疫情破口誰來扛責？

影／採檢發現確診個案　王惠美嗆：疫情破口誰來扛責？

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

[PR]情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽