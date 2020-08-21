夏天好熱沒食慾！網紅教你在家也能做出美味消暑料理

不必再每天煩惱要吃什麼，就算是只會煮泡麵的料理苦手，也能讓簡單、方便的食材變身為星級美味。知名的YouTuber「HOWHOW」 也以熟悉的古早味「統一肉燥麵」為基底，加入紅蘿蔔、高麗菜、肉絲等食材拌炒，一道簡單美味的炒泡麵就能在3分鐘內迅速上桌！
不只是傳統古早味，統一麵也在官方IG上提供許多創意吃法，只要加入韓式泡菜與甜不辣拌炒，立馬搖身一變成為一道夏日超開胃的韓式炒泡麵。
炒泡麵除了口味隨個人喜好、食材多變以外，也成為周末能和小孩共廚互動的料理選項，料理方式簡單、操作性強，除了增進彼此感情，還能帶領孩子參與料理過程。親子YouTuber 恩恩老師就透過食材輪盤的有趣互動，讓孩子參與料理的製作過程，體驗到親自完成料理的成就感。輪盤上有許多不同的食材，如果想要孩子多吃一點蔬菜，可以透過輪盤設計來讓蔬菜的命中率高一點，孩子也能透過遊戲認識不同的食材。
即將邁入50歲的統一肉燥麵，是台灣人共同的美味記憶，YouTuber克里斯餐桌利用韭菜、豆芽菜以及蝦子，用統一肉燥麵完美還原包裝上的古早味擔擔麵，濃郁的肉燥和鮮美的海洋風味，就算是簡單的食材也能呈現五星級美味。克里斯餐桌也同場加映了升級版的創意炒泡麵，利用鹹蛋黃、XO醬、蝦子等食材，讓看似平凡的肉燥麵，變身華麗、層次豐富的金沙XO醬炒泡麵。影片上架後引發網友熱烈討論「炒泡麵超讚，好吃又便宜」、「跪求食譜，是時候該清清冰箱了」、「推爆！這碗麵的精華，肉燥油包不得了」。