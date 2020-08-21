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夏天好熱沒食慾！網紅教你在家也能做出美味消暑料理

生活中心／綜合報導
calendar_today2020-08-21 11:00:00

▲炎炎夏日食慾不振嗎？網紅教你在家簡單做出超美味消暑料理！（圖/大象發福廚房提供）
▲炎炎夏日食慾不振嗎？網紅教你在家簡單做出超美味消暑料理！（圖/大象發福廚房提供）
許多人有感2020年夏天特別熱，一到戶外，全身細胞都像要融化一樣！炎熱的天氣讓人食慾大幅下降，只想宅在家，加上新冠肺炎疫情影響，居家料理的風氣開始盛行，就連YouTuber、網紅們也開始嘗試在家下廚，利用生活中隨手可得的食材，變化出消暑的美味料理！

▲料理苦手秘訣在這包，簡單輕鬆完成炒泡麵料理。（圖/
▲料理苦手秘訣在這包，簡單輕鬆完成炒泡麵料理。（圖/ YouTuber HowFun提供）
不必再每天煩惱要吃什麼，就算是只會煮泡麵的料理苦手，也能讓簡單、方便的食材變身為星級美味。知名的YouTuber「HOWHOW」 也以熟悉的古早味「統一肉燥麵」為基底，加入紅蘿蔔、高麗菜、肉絲等食材拌炒，一道簡單美味的炒泡麵就能在3分鐘內迅速上桌！

▲不同的炒泡麵料理方式，讓炒泡麵口味更多元。（圖/
▲不同的炒泡麵料理方式，讓炒泡麵口味更多元。（圖/ 統一麵官方IG 提供）
 

不只是傳統古早味，統一麵也在官方IG上提供許多創意吃法，只要加入韓式泡菜與甜不辣拌炒，立馬搖身一變成為一道夏日超開胃的韓式炒泡麵。

▲炒泡麵料理方式簡單、操作性強，成為親子互動的最佳活動。（圖/
▲炒泡麵料理方式簡單、操作性強，成為親子互動的最佳活動。（圖/ YouTuber 恩恩老師提供）
炒泡麵除了口味隨個人喜好、食材多變以外，也成為周末能和小孩共廚互動的料理選項，料理方式簡單、操作性強，除了增進彼此感情，還能帶領孩子參與料理過程。親子YouTuber 恩恩老師就透過食材輪盤的有趣互動，讓孩子參與料理的製作過程，體驗到親自完成料理的成就感。輪盤上有許多不同的食材，如果想要孩子多吃一點蔬菜，可以透過輪盤設計來讓蔬菜的命中率高一點，孩子也能透過遊戲認識不同的食材。

▲加入鹹蛋和XO醬，達人升級版炒泡麵網友大讚！（圖/
▲加入鹹蛋和XO醬，達人升級版炒泡麵網友大讚！（圖/ YouTuber克里斯餐桌提供）
即將邁入50歲的統一肉燥麵，是台灣人共同的美味記憶，YouTuber克里斯餐桌利用韭菜、豆芽菜以及蝦子，用統一肉燥麵完美還原包裝上的古早味擔擔麵，濃郁的肉燥和鮮美的海洋風味，就算是簡單的食材也能呈現五星級美味。克里斯餐桌也同場加映了升級版的創意炒泡麵，利用鹹蛋黃、XO醬、蝦子等食材，讓看似平凡的肉燥麵，變身華麗、層次豐富的金沙XO醬炒泡麵。影片上架後引發網友熱烈討論「炒泡麵超讚，好吃又便宜」、「跪求食譜，是時候該清清冰箱了」、「推爆！這碗麵的精華，肉燥油包不得了」。

關鍵字

炒泡麵 統一肉燥麵 傳統古早味

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