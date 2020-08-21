台灣虎航再出招！岡山名果直送　吃白桃、麝香葡萄免出國

台灣虎航岡山名果期間限定夢幻果展，即日起於微風超市復興店做為指定銷售推廣據點。今日宣傳現場更請來台灣虎航網紅虎將、岡山縣吉祥物福桃星與虎寶虎妞大跳水果舞宣傳，場面熱絡。
台灣虎航指出，有「晴天之國」美喻的日本岡山縣，一年之中平均有三分之二以上都是陽光普照的好天氣，得天獨厚的氣候環境及培育技術，讓岡山水果聞名遐邇，最有名的就是岡山白桃與麝香葡萄。
其中，岡山白桃具有清爽高雅的甜味及柔嫩多汁的果肉，被稱為「日本第一美味」。而岡山的麝香葡萄同樣遠近馳名，果色如翡翠般翠綠鮮豔，果實碩大飽滿，無籽帶皮品嘗，18度以上的甜度，呈現的多層次口感有著清新的夢幻風味。
台灣虎航董事長陳漢銘表示，台灣虎航自2016年7月14日開航桃園-岡山航線，從開航初期的每周三班增至天天飛，如今受到疫情影響無法出國，團隊也企畫透過台灣虎航全新電商平台「虎禮選」，讓民眾可以購買到從岡山產地直送的白桃及麝香葡萄，而他強調這只是首波，未來也將持續透過平台為民眾提供更多服務，而除了線上販售，微風超市復興店實體店鋪也能買得到。
陳漢銘指出，受到疫情影響，為了生存下去，團隊企劃任何可能增加營收的方式，像是之前推出暑假限定的「台灣虎航航空體驗營」，近期也有「2020 攜手起飛 這就示愛」微旅行活動。該活動號稱分手就不送未來機票引起話題噱頭，但後來因為銷售不如預期，緊急喊卡。為此，陳漢銘表示任何企劃活動對團隊來說都是寶貴的經驗。
至於媒體詢問，未來是否有要考慮恢復航點？陳漢銘表示，相關計畫還是要以中央流行疫情指揮中心以及疾管署指揮允許下才會運作，希望疫情能盡快緩解，而現階段就是兢兢業業做活動，讓民眾對未來旅遊更有期待的心情。