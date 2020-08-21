接待居家檢疫客惹議　晶華酒店：無法強制住客離開

台北市政府在8月17日公告，要求北市旅館不得讓一般旅客與檢疫旅客混居，避免防疫破口。北市府今日公佈違規名單，共有18家非防疫旅館接待檢疫旅客，其中也包含晶華酒店，市府也要求限期改善，否則將於28日開罰。
對此，晶華酒店回應，長期以來一直都是遵守政府規定行事，由於觀傳局日前政策的轉變，要讓居家簡易者和一般房客分流，在5天以前告訴我們不能接居家檢疫客，晶華酒店也配合政策，但是由於這不是一個法律，並不具有強制性，因此房客可能因為覺得住在這裡安全防護也很好，晶華酒店還是要尊重顧客的意願。
晶華酒店強調，我們持續在政府的規範之下做事，只是因為這名房客是一名外國籍旅客，對於台灣的政府法令沒有那麼熟悉，而且轉移到其他的防疫旅館也是有交通移動的風險，因此選擇留下來繼續實施檢疫，不過檢疫期限也在今晚12點就會期滿，將在明天退房，而關於北市府的政策異變晶華酒店也表示尊重。
台北市觀傳局表示，除有11家申請成為防疫旅館外，另有多家將檢疫旅客移置防疫旅館，清空房間打算回歸國旅市場。為利外交使節團等特殊團體入住，台北市更開放「動線能清楚區隔、分層收住居家檢疫之旅館」申請防疫旅館，除現有43家防疫旅館總計2951間房間外，預計將在9月初前再增加5家防疫旅館，約660間房間，另同時仍有30家旅館申請中，觀傳局將持續依據「申請成為防疫旅館SOP」加速審查進度，輔導業者正式成為防疫旅館，以擴增入住容量。
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