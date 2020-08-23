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巴威甩尾！北北基屏發布大雨特報　宜蘭高溫36度亮黃燈

記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-08-23 08:56:01

▲氣象局今（23）日發布4縣市大雨及豪兩特報。（示意圖／NOWnews資料照，記者葉政勲攝）
▲氣象局今（23）日發布4縣市大雨及豪兩特報。（示意圖／NOWnews資料照，記者葉政勲攝）
今（23）早第8號颱風「巴威」的外圍環流影響，中央氣象局針對基隆北海岸、屏東地區及大台北山區發布大雨特報；另一方面，同樣受到颱風外圍環流沉降影響，宜蘭縣今中午前後亮起高溫黃色燈號，請民眾減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

氣象局指出，今日白天颱風外圍環流影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、北部山區及南部地區雨勢較明顯，而東半部地區降雨稍趨緩，僅午後山區有局部雷陣雨，下半天隨著颱風遠離，除了迎風面的嘉義以南地區仍有局部降雨外，其他地區降雨趨緩、天氣回穩。

對此，氣象局今日凌晨近5時左右，也針對台北市、新北市、基隆市以及屏東縣發布大雨特報。氣象局提醒，颱風外圍環流影響，今日基隆北海岸、屏東地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲氣象局今（23）日發布4縣市大雨及豪兩特報。（圖／翻攝自氣象局官網）
▲氣象局今（23）日發布4縣市大雨及豪兩特報。（圖／翻攝自氣象局官網）
在氣溫方面，氣象局預測，西半部高溫約33、34度，東半部32至35度，宜蘭有局部36度以上高溫發生的機率，沒下雨時天氣較為悶熱。

氣象局也提醒，颱風外圍環流沉降影響，今日中午前後宜蘭縣高溫為黃色燈號，請注意減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

此外，氣象局表示，台灣附近各海面風浪大，台灣北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海、空曠地區易有8至10級強陣風；基隆北海岸及東北部沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

根據環保署空氣品質預報資訊，今日颱風外圍環流影響，環境風場轉為西南風，西半部擴散條件轉佳，空氣品質好轉；中部以北地區位於下風處，污染物稍易累積；北部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗及中部空品區為「普通」等級。

關鍵字

大雨特報 颱風 高溫 巴威 天氣 北北基 氣象

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