巴威甩尾！北北基屏發布大雨特報　宜蘭高溫36度亮黃燈

氣象局指出，今日白天颱風外圍環流影響，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、北部山區及南部地區雨勢較明顯，而東半部地區降雨稍趨緩，僅午後山區有局部雷陣雨，下半天隨著颱風遠離，除了迎風面的嘉義以南地區仍有局部降雨外，其他地區降雨趨緩、天氣回穩。
對此，氣象局今日凌晨近5時左右，也針對台北市、新北市、基隆市以及屏東縣發布大雨特報。氣象局提醒，颱風外圍環流影響，今日基隆北海岸、屏東地區及大臺北山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。
在氣溫方面，氣象局預測，西半部高溫約33、34度，東半部32至35度，宜蘭有局部36度以上高溫發生的機率，沒下雨時天氣較為悶熱。
氣象局也提醒，颱風外圍環流沉降影響，今日中午前後宜蘭縣高溫為黃色燈號，請注意減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。
此外，氣象局表示，台灣附近各海面風浪大，台灣北部、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海、空曠地區易有8至10級強陣風；基隆北海岸及東北部沿海有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。
根據環保署空氣品質預報資訊，今日颱風外圍環流影響，環境風場轉為西南風，西半部擴散條件轉佳，空氣品質好轉；中部以北地區位於下風處，污染物稍易累積；北部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；竹苗及中部空品區為「普通」等級。