彰化萬人血清檢測報告突喊卡　縣府證實：尊重專業

彰化縣衛生局採檢未有新肺炎症狀的居家檢疫少年，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風調查，更遭府院黨追擊，彰化縣新冠肺炎血清抗體萬人檢測預定25日公布，在倒數計時的階段竟然緊急踩剎車。
彰化縣因對無症狀個案進行核酸篩檢，與中央流行疫情指揮中心政策不同，延伸外界爭論「普篩與否」，連帶該萬人血清抗體檢測亦被聚焦，台大公衛先前透露，抗體數據顯示過去確實曾有未被篩檢、但有病毒抗體的漏接個案，而指揮中心今表示，亦很期待血清檢測的學術分析；該報告原定25日正式對外公布。
台大公衛學院教授詹長權今晚受訪指出，因行政作業來不及，已取消25日說明會，延期時間未定；彰化縣衛生局表示，甫接獲台大公衛學院通知，25日新冠病毒血清抗體調查期中報告發表取消，其他就不清楚了。
彰化縣長王惠美說，防疫工作就是要中央跟地方防疫一條心，尊重台大公衛團隊專業評估，一起守護縣民的健康。
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