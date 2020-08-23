彰化萬人血清檢測報告突喊卡　縣府證實：尊重專業

中央疫情中心指揮官陳時中下令政風調查彰化縣衛生局事件不斷延燒，讓醫界、學術界所關注的彰化縣新冠肺炎血清抗體萬人檢測，原定25日上午10時30分在彰化縣政府中庭發表期中報告，突然緊急喊停，取消原因引臆測，衛生局證實有此事，確切原因不瞭解。

▲彰化縣衛生局採檢未有新肺炎症狀的居家檢疫少年，更遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風調查。（圖／記者陳雅芳攝）

彰化縣衛生局採檢未有新肺炎症狀的居家檢疫少年，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風調查，更遭府院黨追擊，彰化縣新冠肺炎血清抗體萬人檢測預定25日公布，在倒數計時的階段竟然緊急踩剎車。

▲台灣大學公共衛生學院與彰化縣衛生局合作進行的萬人血清抗體調查計畫，原來排定25日要公布結果。（圖／記者陳雅芳攝）

彰化縣因對無症狀個案進行核酸篩檢，與中央流行疫情指揮中心政策不同，延伸外界爭論「普篩與否」，連帶該萬人血清抗體檢測亦被聚焦，台大公衛先前透露，抗體數據顯示過去確實曾有未被篩檢、但有病毒抗體的漏接個案，而指揮中心今表示，亦很期待血清檢測的學術分析；該報告原定25日正式對外公布。

▲社群對中央疫情中心指揮官陳時中下令政風調查彰化縣衛生局的狀況，出現支持彰化縣衛生局的聲浪。（圖／記者陳雅芳攝，2020.08.23）

台大公衛學院教授詹長權今晚受訪指出，因行政作業來不及，已取消25日說明會，延期時間未定；彰化縣衛生局表示，甫接獲台大公衛學院通知，25日新冠病毒血清抗體調查期中報告發表取消，其他就不清楚了。

彰化縣長王惠美說，防疫工作就是要中央跟地方防疫一條心，尊重台大公衛團隊專業評估，一起守護縣民的健康。