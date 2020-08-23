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機場入境普篩該做？德國免費2週結果曝　權威專家喊話了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-23 21:40:18update2020-08-23 22:17:33

▲從8月8日開始實施免費入境強制篩檢的德國，卻在2週後有權威級專家建議停止這項措施。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲從8月8日開始實施免費入境強制篩檢的德國，卻在2週後有權威級專家建議停止這項措施。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
近期台灣針對是否該入境普篩出現正反兩派專家大論戰，也引起民眾高度關注。不過從8月8日開始實施入境強制篩檢的德國，卻在執行免費2週後，就有權威級專家跳出建議停止這項措施，背後原因也隨之曝光。

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）曾在8日時宣布，要求自風險地區返回德國的旅客，必須接受強制篩檢，但這項措施卻在近期出現問題。

德國媒體《時代週報》報導，德國夏里特機構首席病毒學家迪羅斯騰（Christian Drosten）給柏林市長邁克爾·穆勒（Michael Müller）和衛生參議員卡萊奇（Dilek Kalayci）寫了一封信，內容中建議停止在機場進行免費的新冠病毒測試，原因在於「全世界這些絕對必要的試劑和消耗品僅有一定額度，而目前產能正在耗盡」。

▲（圖／翻攝推特）
▲德國權威級專家迪羅斯騰建議停止強制篩檢。（圖／翻攝推特Karl Lauterbach）
迪羅斯騰還簽署了一份機構內的文件，表明「柏林的實驗室在過去幾週內已經無法再對返國的旅客進行檢測，呼籲採取其他策略」；此外羅伯特·科赫研究所 (RKI) 也在21日時提出警告，「由於新冠病毒檢體數量眾多，會對檢測結果的評估造成問題。另外參與檢測的實驗室也通報了試劑的運送有問題」。

德國聯邦政府則表示，目前正在研究可能的解決方案並將這個問題列入衛生部週一會議的議程中。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

德國 專家 醫療量能 普篩 新冠肺炎

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