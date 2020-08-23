機場入境普篩該做？德國免費2週結果曝　權威專家喊話了

德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）曾在8日時宣布，要求自風險地區返回德國的旅客，必須接受強制篩檢，但這項措施卻在近期出現問題。
德國媒體《時代週報》報導，德國夏里特機構首席病毒學家迪羅斯騰（Christian Drosten）給柏林市長邁克爾·穆勒（Michael Müller）和衛生參議員卡萊奇（Dilek Kalayci）寫了一封信，內容中建議停止在機場進行免費的新冠病毒測試，原因在於「全世界這些絕對必要的試劑和消耗品僅有一定額度，而目前產能正在耗盡」。
迪羅斯騰還簽署了一份機構內的文件，表明「柏林的實驗室在過去幾週內已經無法再對返國的旅客進行檢測，呼籲採取其他策略」；此外羅伯特·科赫研究所 (RKI) 也在21日時提出警告，「由於新冠病毒檢體數量眾多，會對檢測結果的評估造成問題。另外參與檢測的實驗室也通報了試劑的運送有問題」。
德國聯邦政府則表示，目前正在研究可能的解決方案並將這個問題列入衛生部週一會議的議程中。（編輯：潘毅）
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