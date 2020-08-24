外國人檢疫期滿自費篩檢？蘇益仁：入境就該採

針對這樣的篩檢政策調整，前疾管署局長蘇益仁表示，都已經隔離14天了，為什麼要外國人自費採檢，他認為如果是為了社區感染著想，應該是公費去做，不曉得指揮中心這邏輯怎麼來的。另外蘇益仁也提到，他認為自費篩檢應該放到入境去做，高風險國家入境者入境後先篩檢，而且如果要用自費篩檢，是不是可以縮短14天居家檢疫時間。
蘇益仁舉例，應該像美國衛生部長阿薩爾版本，他認為這是標準版本，就是對方入境三天前篩一次，入境後再篩一次，這樣3、4天內篩兩次都陰性，有必的時候再做檢疫措施來配合。
蘇益仁認為這樣才能活絡經濟，他說：「對14天檢疫措施，老實講我覺得很難持久下去」，蘇益仁解釋，恐怕要疫苗出來指揮中心才會放心，但是這樣的時間太長了，因為疫情可能至少要到明年四月，蘇益仁認為，如果未來兩個月要維持現行的檢疫體系制度，他沒有意見，但是疫情如果延到明年四月，對整個經濟影響會太大了，應該要好好檢討。
不過莊人祥也說，目前內部會先做規劃，再提到專家會議上面做討論，研議它的可行性。至於有媒體好奇，是否針對外籍人士與持有居留證的外籍人士有所區隔，莊人祥表示，目前都沒有討論詳細內容，還要等待內部討論後進一步規劃。
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