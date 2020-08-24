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外國人檢疫期滿自費篩檢？蘇益仁：入境就該採

記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-08-24 12:12:38

▲▲前疾管局局長蘇益仁，針對指揮中心研擬的外國人自費採檢政策提出看拉。（圖／資料畫面）
▲▲前疾管局局長蘇益仁，針對指揮中心研擬的外國人自費採檢政策提出看拉。（圖／資料畫面）
針對國內防疫措施，中央流行疫情指揮中心今（23）天再度拋出新想法，發言人莊人祥提到，指揮中心正研議外國人居家檢疫期滿後自費採檢的議題，對此莊人祥進一步解釋，因為考量有些外籍人士生活習慣不同、不喜歡戴口罩，他們在台灣就醫也不清楚、不方便，甚至有感冒症狀也不會去就醫，因此內部有在考慮，居家檢疫後要求他們自費採檢。

針對這樣的篩檢政策調整，前疾管署局長蘇益仁表示，都已經隔離14天了，為什麼要外國人自費採檢，他認為如果是為了社區感染著想，應該是公費去做，不曉得指揮中心這邏輯怎麼來的。另外蘇益仁也提到，他認為自費篩檢應該放到入境去做，高風險國家入境者入境後先篩檢，而且如果要用自費篩檢，是不是可以縮短14天居家檢疫時間。

蘇益仁舉例，應該像美國衛生部長阿薩爾版本，他認為這是標準版本，就是對方入境三天前篩一次，入境後再篩一次，這樣3、4天內篩兩次都陰性，有必的時候再做檢疫措施來配合。

蘇益仁認為這樣才能活絡經濟，他說：「對14天檢疫措施，老實講我覺得很難持久下去」，蘇益仁解釋，恐怕要疫苗出來指揮中心才會放心，但是這樣的時間太長了，因為疫情可能至少要到明年四月，蘇益仁認為，如果未來兩個月要維持現行的檢疫體系制度，他沒有意見，但是疫情如果延到明年四月，對整個經濟影響會太大了，應該要好好檢討。

不過莊人祥也說，目前內部會先做規劃，再提到專家會議上面做討論，研議它的可行性。至於有媒體好奇，是否針對外籍人士與持有居留證的外籍人士有所區隔，莊人祥表示，目前都沒有討論詳細內容，還要等待內部討論後進一步規劃。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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