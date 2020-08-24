拿氣球遇男童狂扯！她脫口「1禁語」踩媽地雷：我活該嗎

台灣生育率逐年下降，除了工時長怕無法陪小孩、房價壓力等種種因素外，更有不少年輕人因為孩子的教養問題而對生小孩這件事望之卻步。最近就有一名網友在路上被陌生男童纏著要手中的氣球，不小心脫口一句「家長禁語」，讓在一旁的男童媽媽當場變臉拉著孩子走人，連一句道歉也沒有，讓該名網友不禁感到錯愕，話題引起網友討論。

原PO在PTT的WomenTalk版上發文抱怨，他提到近日自己到量販店參加活動拿到了氣球，原本想帶回家送給鄰居妹妹，但在回家過程中卻被路邊一名男童纏著，他就提到當時該名看起來只有幼兒園小班的男童，一看到自己手上的氣球「就突然瘋狂的一直要拿氣球，喊著『給我氣球！給我氣球！』，扯我的衣服、黏在我身上，我真的嚇到了」。

原PO也提到事情發生當下，吸引了一旁不少路人圍觀，而男童媽媽正要也上前阻止這位小弟弟，但因為自己一時驚慌脫口一句「可以請他不要這樣子嗎」，對方媽媽卻瞬間變臉，只冷冷回了原PO「等你有小孩就知道了」，接著也不道歉就帶著小孩快步離開，他這才意識到竟然無意間踩到家長的地雷，無奈表示雖然自己可以體會家長帶小孩的辛苦與不受控制，「但今天被這樣說真的覺得很莫名其妙」。

▲原PO最後也不禁無奈感嘆遇到這種人要如何體諒對方。（圖／翻攝自PTT）

該篇文章曝光後，有不少民眾就認為原PO並沒有做錯，反而是家長莫名其妙，「現在家長好奇怪喔，以前在外面做錯事，父母一個眼神過來，我們都不敢張狂了」、「自己的小孩有錯在先的吧？」，不過也有網友能同理該位家長的心情「要時時關注小孩本來就很勞累了」、「我同學的小孩超皮，她試過很多方式教育，但真的沒什麼用，剛好生出來的很不受控制」。

事實上，根據《世界人口綜述》（World Population Review）網站最新公布的各國生育率排名，台灣在200個國家中排行「倒數第一」，每名婦女平均僅生下1.218個孩子，少子化問題相當明顯。綜合網友意見，不少人就認為帶孩子到公共場合，父母除了言教之外更要以身作則，以「不影響他人」的行為當作孩子的榜樣。（編輯：楊智傑）