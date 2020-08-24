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法式料理「鹽之華」摘星　黎俞君成台灣首位摘星女主廚

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-24 17:10:57

▲台中知名法式料理「鹽之華」摘下米其林一星，主廚黎俞君也成為台灣首位摘星的女主廚。（圖／業者提供）
▲台中知名法式料理「鹽之華」摘下米其林一星，主廚黎俞君也成為台灣首位摘星的女主廚。（圖／業者提供）

《台北台中米其林指南 2020》今（24）日公布獲獎名單，台中知名法式料理「鹽之華」也摘下米其林一星，主廚黎俞君也成為台灣首位摘星的女主廚，在17歲就進入廚房工作的她，擁有35年的廚師經歷。黎俞君認為，餐廳在台中屹立不搖的關鍵，是挑剔的自己總是為客人帶來更有趣的食材與饗宴。

黎俞君說，在料理的世界裡，鹽除了能保存食物，也是料理的靈魂所在，只要用一點點，就能改變、提升一整道菜的味道，廚師撒下鹽的時候，就決定了一道菜的表現，決定了什麼是「黎俞君」的味道，「所以鹽對我來說非常重要，取這個名字也是在提醒我自己，永遠記得自己是個主廚」，取名自法國頂級海鹽「鹽之華（花）」不僅是因為珍貴，它的結晶也如鑽石，象徵自己對料理完美的追求。

▲黎俞君說，取名「鹽之華（花）」不僅是因為珍貴，它的結晶也如鑽石，象徵自己對料理完美的追求。（圖／業者提供）
▲黎俞君說，取名「鹽之華（花）」不僅是因為珍貴，它的結晶也如鑽石，象徵自己對料理完美的追求。（圖／業者提供）

黎俞君對於料理相當堅持，討厭無聊的性格也造就了喜歡挑戰、具有強大好奇心的個性，因此只要她從海外歸國，必定帶回更有趣的食材、風味、想法，不計成本地融入在料理中，嘗試更棒的食材，完成更棒的料理，與顧客分享，希望客人每次來鹽之華用餐，就像是看一場精彩的連續劇，每回都有新劇情、新橋段。

黎俞君表示，自己的料理靈感來自生活和旅遊的見聞，一切新事物都能刺激靈感，例如「干貝/荔枝晶球/香檳」這道菜，就是看珠寶雜誌得來的靈感，在扇貝裡擺上一顆潔白的珍珠，以分子料理的手法在其中注入香檳，當客人將珍珠切開時，香檳流瀉而下，吃起來也相當過癮。

▲「干貝/荔枝晶球/香檳」這道菜，是看珠寶雜誌得來的靈感。（圖／業者提供）
▲「干貝/荔枝晶球/香檳」這道菜，是看珠寶雜誌得來的靈感。（圖／業者提供）

黎俞君說，自己認為當廚師最幸福的一件事，不只是看到客人滿意的笑容，而是能結交各種階層的朋友，為了獲取最好的食材，自己的手機通訊錄裡最多的就是全台最厲害的農民、漁民，同時也讓醫師權威、身價上億的企業家等熟客，將生日、求婚等重要時刻交給「鹽之華」，這樣的吸引力，讓自己停不下來。

關鍵字

黎俞君 米其林指南 米其林 鹽之華 台中

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