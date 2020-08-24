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不獨立又愛裝傻！姊見老媽「護女心切」心好累：別養公主

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-24 17:45:27

▲高中生的妹妹雲端列印不會就算了，連姊姊要教她都愛裝傻，只想讓媽媽替她做完，這就讓網友感到萬分頭痛。（圖／翻攝自《Pixabay》）
▲高中生的妹妹雲端列印不會就算了，連姊姊要教她都愛裝傻，只想讓媽媽替她做完，這就讓網友感到萬分頭痛。（圖／翻攝自《Pixabay》）
雖然說不同家庭有不同的相處模式，不過如果抱持不斷佔家人便宜而不願意主動付出，恐怕再親的家庭成員也會有所抱怨。近日就有一名網友表示自己就讀高中的妹妹就讓她十分頭痛，不僅時常把事情丟包給媽媽來做，就連自己找機會想讓妹妹來學習，她又會裝傻不主動，媽媽又會因為「護女心切」接手處理，話題引發不少網友討論。

▲媽媽過於保護妹妹的行為讓原PO感到頭痛。（圖／翻攝自PTT）
▲媽媽過於保護妹妹的行為讓原PO感到頭痛。（圖／翻攝自PTT）
原PO日前在PTT的WomenTalk版上發文表示，在週日時媽媽突然打電話給她，向她詢問如何操作雲端列印，原PO一問之下才知道原來是週一妹妹高中就要開始新生訓練，自己卻沒有準備好要帶的表單，剛好星期天影印店又沒開這才致電向原PO求救，不過原PO卻認為「妹妹已經不是小孩了」，應該要自行處理自己的問題才對。

沒想到電話那頭的媽媽卻突然發飆表示就已經打電話叫她幫忙了，難道就不能趕快協助，讓媽媽在上班前還能順便到超商影印嗎？甚至向她大吼「這是你妹妹要用的東西 你不幫嗎？」，無奈之下原PO只好請媽媽讓妹妹來接電話，打算手把手的教她明明網路上能輕鬆找到的做法。

結果更讓原PO氣惱的是，電話那頭就算開啟了擴音，也是媽媽在詢問如何操作，妹妹只是在一旁裝傻，完全沒有打算學習的意思，這就讓她相當不解表示「我也是女的  但我國中就會自己騎腳踏車，去影印、洗照片、網購自己去郵局無摺存款，但我妹完全沒這些能力，都媽媽幫他」。

對此就有不少網友表示媽媽的這種溺愛的行為對小孩的成長無益，「這種溺愛的，只是害到他們而已」、「溺愛成這副德性會變成公主的」、「偶爾順手幫是可以，但不該是常態」、「這種事情等到一個人去外地念書的時候，還是得自己學會」、「很討厭這種要人幫忙又威壓的態度」、「他這樣出社會會很慘」。（編輯：楊智傑）

關鍵字

公主病 妹妹 直升機父母 雲端列印 恐龍家長

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