不獨立又愛裝傻！姊見老媽「護女心切」心好累：別養公主

原PO日前在PTT的WomenTalk版上發文表示，在週日時媽媽突然打電話給她，向她詢問如何操作雲端列印，原PO一問之下才知道原來是週一妹妹高中就要開始新生訓練，自己卻沒有準備好要帶的表單，剛好星期天影印店又沒開這才致電向原PO求救，不過原PO卻認為「妹妹已經不是小孩了」，應該要自行處理自己的問題才對。
沒想到電話那頭的媽媽卻突然發飆表示就已經打電話叫她幫忙了，難道就不能趕快協助，讓媽媽在上班前還能順便到超商影印嗎？甚至向她大吼「這是你妹妹要用的東西 你不幫嗎？」，無奈之下原PO只好請媽媽讓妹妹來接電話，打算手把手的教她明明網路上能輕鬆找到的做法。
結果更讓原PO氣惱的是，電話那頭就算開啟了擴音，也是媽媽在詢問如何操作，妹妹只是在一旁裝傻，完全沒有打算學習的意思，這就讓她相當不解表示「我也是女的 但我國中就會自己騎腳踏車，去影印、洗照片、網購自己去郵局無摺存款，但我妹完全沒這些能力，都媽媽幫他」。
對此就有不少網友表示媽媽的這種溺愛的行為對小孩的成長無益，「這種溺愛的，只是害到他們而已」、「溺愛成這副德性會變成公主的」、「偶爾順手幫是可以，但不該是常態」、「這種事情等到一個人去外地念書的時候，還是得自己學會」、「很討厭這種要人幫忙又威壓的態度」、「他這樣出社會會很慘」。（編輯：楊智傑）