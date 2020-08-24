萬人血清抗體報告喊卡　陳秀熙：將經同儕審查後發表

彰化縣衛生局和台大公衛學院合作進行新冠病毒血清抗體檢測，原訂在25日舉行期中報告記者會。但台大公衛學院教授詹長權昨日確表示，因為行政作業趕不及，會停辦期中報告說明會，原本就受到各界關注的血清抗體檢測結果再度引發議論。
陳秀熙表示，這是一個學術研究計畫，依照一般學術研究準則，通常會等通過同儕審查後再發表，既然學術界有不同看法，也會尊重各界的疑慮，若沒有同儕審查就不符合研究精神，因此所以需要延後發布，將等到通過同儕審查後再公布結果。
陳秀熙強調，彰化的計劃案是高教深耕計畫的一部分，台大公衛跟彰化多年來包含教育部、科技部等都有研究案，因此也有通過倫理委員會審查，但由於近期又適逢前院長詹長權任期到期，在行政團隊的交接上也需要一點時間，至於何時才能發表，陳秀熙則說，要看同儕審查的時間跟進度而定，還沒有明確的時程。
陳秀熙補充，這份研究報告顯示彰化縣是安全的，這份研究將來也會作為台灣發展疫苗所使用，得知台灣的抗體免疫力有多高。
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