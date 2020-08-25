普篩之爭是「雞同鴨講」？學者：無效溝通只為渾水摸魚

包正豪今（25）日在臉書發文表示，「你的普篩和我的普篩是同一種普篩嗎？」包正豪指出，「我們經常說雞同鴨講，表示對話的頻率不對，是無效的溝通。」包正豪認為，「無效的溝通，聽起來很糟糕，但在特殊的時空環境裡，『無效的溝通』可以達到魚目混珠的效果。雞同鴨講的目的，不在於溝通，在於不讓真相浮現，可以渾水摸魚」。
包正豪進一步解釋，「普篩」兩個字，引起無數論戰。反對者說普篩無用，因為有假陰／陽性，或者會讓醫療體系崩潰。支持者認為普篩能夠抓出無症狀的傳染者，或讓民眾安心。包正豪直言，兩個說法好像都有道理，但個別主張所指涉的「普篩」都一樣嗎？「如果不一樣，那眾多抓著其他不同意見，甚至冠上罪名的人，是在罵爽而已嗎？」
包正豪說明，普篩，可以是全民普篩（這個很恐怖，全台灣至少2300萬人）；可以是入境者普篩（現在人數應該下降不少）；可以是隔離者普篩（隔離＋普篩）；或者特定高危險族群普篩。包正豪認為，「說普篩會摧毀醫療體系的，講的應該是全民普篩，只是到底有誰，或者那個政黨主張全民普篩？」
包正豪強調，「如果我們針對被隔離者進行普篩，同時兼具隔離的優點（順時鐘應該沒錯），和透過篩檢來抓無症狀確診者的好處，這樣不好嗎？」事實上，現在入境台灣的人士一律要進行居家隔離14天，而來自菲律賓的則必須進行採檢以及隔離。也就是說，針對來自菲律賓的旅客或返台國人，台灣已經在進行「隔離＋入境普篩」的防疫措施。（編輯：倪浩軒）