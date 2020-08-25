她親手樹葬愛貓！返家狂見「黑影」　師兄秒變臉：不是牠

現代養寵物的人越來越多，但毛孩往往不如人類長壽，也讓許多飼主在愛寵過世後留下的只剩滿滿思念，更時不時在生活某個片段閃過毛孩身影的錯覺。一名女網友今（25）日就在臉書《靈異公社》發文提到，自己的愛貓因為急性心臟衰竭過世，決定將她帶到一間寵物樹葬園，沒想到返家後卻時不時在身邊看見矮矮的模糊身影。

原PO表示今年四月時自己家中的貓姐姐因為急性心臟衰竭過世，也因此和老公決定幫她進行樹葬儀式，結果到了園區後明明是正中午大太陽，她卻忍不住發抖打冷顫，甚至要換戴上先生的手珠後才感覺好一點，接著才完成掛照片和參拜地藏王菩薩的步驟。沒想到騎車返家的過程中卻甩不開「身體不由得想做一種擺脫背上東西的動作」的感覺，往後幾天也開始發生「有幾晚半夜起來上廁所，我會覺得廁所有人、一個人在家又瞄到電視倒影好像有東西過去、房間會有東西從櫃子上掉下來」等種種情況。

▲原PO表示從寵物樹葬園回家後，身邊就不斷發生怪事。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）

不過真正讓她感到不對勁的是，家中另外一隻貓弟弟原本在貓姐姐過世後會依偎著原PO入睡，但最近卻突然在夜間「處於警戒狀態」，更會在門外、陽台發出怪聲時暴衝出去。原PO就提到當下雖然有安撫貓弟弟，但自己卻感覺到「腳邊的床墊陷下去，甚至走了幾步」，原以為「可能是貓女兒回來了」，卻感覺不到「有毛掃過我腳板」。

隔天她這才找認識的師兄詢問，不料師兄一問原PO家的住址後也瞬間「全身雞皮疙瘩爬上來」，正色地告訴她「可能去過於陰濕的地方和那類能量體相呼應，所以感到那個東西的存在，但那個東西在我家已經一段時間了」，最後才給原PO一張符，讓她「半夜子時在每個角落揮一揮，請祂從門口離開」，之後才沒有發生怪事。

▲原PO家中另一隻貓弟弟卻對這個「模糊黑影」十分警戒。（圖／翻攝自 臉書《靈異公社》 ）

不少網友看完也忍不住發毛表示「應該是有不是貓的東西跟來了」、「還是讓它走吧！絕對不是妳的貓姐姐」、「真正愛你的毛孩是不會讓你過這樣的生活的」、「別想太多了」、「能避免去這些地方比較好」，原PO也在底下補充「姊姊走的那一天我一直看到祂在家裡出現，我的椅子、屋子拐彎處等等」，並表示自己仍十分懷念貓姐姐還在身邊的時光。（編輯：楊智傑）