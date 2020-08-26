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男花17萬裝4台變頻！3年狂遇「冷氣剋星」超後悔：中大獎

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-26 10:59:00

▲網友痛砸17萬在家中裝了四台變頻式冷氣，沒想到三年保固期內就遇到冷氣剋星，內行卻一看就點出問題點。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
▲網友痛砸17萬在家中裝了四台變頻式冷氣，沒想到三年保固期內就遇到冷氣剋星，內行卻一看就點出問題點。（示意圖／翻攝自《Pixabay》）
夏季來臨全台遇到高溫燠熱的天氣，家家戶戶無不開始鑽研如何才能達到節省電費又能爽吹冷氣的秘招，近日就有民眾表示因為聽聞換了變頻冷氣後，可以全天候不關保持家中涼爽，因此痛砸了17萬在家裡施裝四台的變頻冷氣，沒想到苦日子卻來了，這名網友就意外發現，裝好冷氣的這三年家中就發生遇到「冷氣剋星」的問題，讓他苦不堪言。

原PO在臉書社團《爆料公社》中貼文分享，他表示自己在2017年10月花了17萬請電器行到家裡協助安裝冷氣，這當中就包含了四台分離式變頻冷氣、安裝工程費和零料費用等，同時也提供了到2020年的三年保固期。不過這三年來，原PO就發現自家中這四台冷氣就有三台時常發生「冷氣漏水」的問題，讓他無奈狂喊「真心覺得很煩」。

▲（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）
▲原PO開心花大錢換了四台變頻冷氣。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）
他提到自從安裝這四台分離式變頻冷氣之後，以為可以過著涼爽生活的原PO卻發現家中時不時會發生冷氣漏水的問題，光是去年就發生兩三次漏水、冷氣不冷的情況，原PO就表示當時的狀況嚴重到「天花版木作全水痕」、「漏水滴到狗籠導致皮膚病」，今年夏天更是發生家人、小孩在睡夢中驚醒，衣服、褲子都被滴水沾濕。

▲（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）
▲三年內就漏水不斷，讓原PO苦惱保固期過了該如何是好。（圖／翻攝自臉書社團《爆料公社》）
對此原PO也表示，明明「以前冷氣用直頻小品牌，用了快10年從沒有漏過水」，誰知道一換了大廠牌後，明明還在保固期，四台冷氣就三台中獎狂漏水，這也讓他忍不住煩惱等保固過了之後該怎麼辦。不過這篇文章曝光後，就有內行出面解釋「冷氣漏水我很有經驗！有時候不是冷氣問題，而是天花板裝修時，冷氣高度不夠導致排水倒流」、「所以電器行找對才重要，品牌其次」、「漏水是安裝問題，我本身是做冷氣的」、「安裝員不是每個都是師傅級，我寧願找外面貴一點，省掉往後的麻煩」，綜合這些意見，網友就建議原PO在保固過期前，一次解決這些問題，以免之後又得花大錢處理。（編輯：楊智傑）

關鍵字

冷氣 保固期 漏水 電費 變頻

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