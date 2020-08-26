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測過都說準！憑直覺選一張圖　看妳「未來將嫁哪種老公」

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-26 17:12:56update2020-08-26 17:18:02

▲憑直覺選出一張圖，測妳「未來將嫁哪種老公」。（圖／取自臉書粉專《塔羅牌老師艾菲爾》）。
▲憑直覺選出一張圖，測妳「未來將嫁哪種老公」。（圖／取自臉書粉專《塔羅牌老師艾菲爾》）。

相信不少有想婚念頭的女孩，未來都想嫁給一位既有能力、又疼愛自己的好男人，不過這也是可遇不可求的，並非所有女孩都會獲得好歸宿。那麼，妳想知道自己未來將會嫁給哪種男人嗎？

塔羅牌艾菲爾老師就分享了一項心理測驗，憑著直覺選出一張你最有感覺的牌，就能看出你將「嫁給什麼樣的男人」，記得請閨蜜及朋友們一起來測驗，看彼此的答案會是什麼喔。

答案A、獨角獸

選到這張塔羅牌表示，你的母性很強，喜歡照顧別人，遇到年紀比你小、或外表可愛的對象，你就越想照顧他、幫助他。因此，你很可能會嫁一個愛撒嬌、熱情滿滿的男人，他活力滿滿，每天都好像有用不完的精力，且幾乎整顆心都放在你身上，總是纏著你聊天撒嬌，就算在外工作，也時不時就要傳訊息問你在幹嘛。但這樣的他，在你們遇到困難時，又會瞬間強大起來，挺身而出保護你。

答案B、玫瑰花

選到這張塔羅牌表示，你本身的能力很優秀，也因此在找尋對象時，對方的能力也必須是跟你不相上下的，你討厭沒出息的男人，所以在擇偶時你會很謹慎的挑選。你的另一半是個非常正面、陽光的人，常有開朗的笑容，在你傷心難過時能給予最好的陪伴，也會挺身而出當你的支柱，成為你的心靈導師，所以你嫁的男人一定不會是一個庸才。

▲憑直覺選出一張圖，測你「未來將嫁哪種老公」。（圖／取自臉書粉專《塔羅牌老師艾菲爾》）。
▲憑直覺選出一張圖，測你「未來將嫁哪種老公」。（圖／取自臉書粉專《塔羅牌老師艾菲爾》）。

答案C、太陽與風

選到這張塔羅牌表示，你是一個好勝心很強的人，每件事都想做到最完美，因此你理想的另一半最好是事業有成、相貌出眾。不過隨著時間、閱歷變多，你也知道跟這種天菜戀愛的機率其實並不高，最後很可能妳嫁的男人，不是非常俊帥的類型，而是和你心靈契合的溫柔男子。他非常的尊重妳，也會幫忙做家事，對妳溫柔呵護、疼愛有加，由於你們的理念相近，也因此在婚後少有爭執。

答案D、花仙子

選到這張塔羅牌表示，你本身就是個多才多藝的人，也很會說話，頗有群眾的魅力。而妳最容易遇到的也是有著和妳相同性格的另一半。妳會嫁一個很有潛力的男人，他就是個績優股，等著妳挖掘投資，他是一個有夢想的人丶志向遠大，很可能是個身高介於175到180公分的型男，也許剛開始，你們的生活會比較困難，但對方很快就會成長起來，為你與這個家盡心盡力，很快你們就能過上舒心無虞的日子。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字

感情 結婚 另一半 老公 男女 好男人

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