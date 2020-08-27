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企業舉辦公益籃球訓練營　寶島夢想家球星力挺學童籃球夢

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-08-27 10:00:19update2020-08-27 10:00:22

▲華航舉辦 26 日公益籃球訓練營，邀請寶島夢想家籃球隊，教導孩子體驗正規籃球訓練，透過自身經驗分享，鼓勵追求籃球夢。（圖／華航）
▲華航舉辦 26 日公益籃球訓練營，邀請寶島夢想家籃球隊，教導孩子體驗正規籃球訓練，透過自身經驗分享，鼓勵追求籃球夢。（圖／華航）
企業防疫不忘公益，華航舉辦 26 日公益籃球訓練營，邀請寶島夢想家籃球隊當家射手吳松蔚、後衛林俊吉與中鋒王柏智參與，教導孩子體驗正規籃球訓練，透過自身經驗分享，鼓勵追求籃球夢，六福旅遊集團則是看好國內電競市場發展，將台北六福萬怡酒店打造成「 Samsung Taiwan Esports 傳說對決職業電競隊」的五星級選手村，植電競國家代表隊，也為發展電競觀光鋪路。

表示，桃園市中壢區自強國中自民國 99 年成立自強籃球隊，在長期缺乏比賽經費及訓練器材情形下仍努力不懈持續鍛鍊，參與大大小小籃球賽事，近期更奪下全國乙組聯賽桃園市冠軍、全國中學錦標賽冠軍等佳績。華航身為桃園在地企業，深受自強籃球隊的熱情感動，主動贊助籃球、彈力繩、繩梯及訓練高低欄，給予球隊更完善的訓練器材，並邀請寶島夢想家籃球隊協助強化籃球基礎訓練，期待每個小球員球技更上一層樓。

華航指出，為期一個半小時的訓練營課程，從漸近式體能訓練到運球與移動的協調性訓練，吳松蔚、林俊吉與王柏智開心帶領 32 位自強籃球隊球員滿場飛奔，並藉由小組與競賽互動，強化小球員們在籃球場上的表現。每位孩子都非常珍惜這難得的學習機會，努力完成所有訓練動作，同時也安排球員與校隊共進午餐，讓三位寶島夢想家球員分享自身經驗與籃球故事，勉勵小球員勇敢追逐夢想，透過華航公益籃球營活動滿載而歸。

此外，六福旅遊集團指出， Newzoo 調查顯示， 73% 的電競觀眾為千禧世代或 Z 世代，年齡層介於 10-35 歲。未來 25 年，有超過 68 兆美元的資產將會轉移給再下一代，預期千禧世代和 Z 世代的消費能力將顯著成長，因此看好國內電競市場發展，將旗下台北六福萬怡酒店打造成「 Samsung Taiwan Esports 傳說對決職業電競隊」，強化並拓展青少年客群。

關鍵字

六福 華航 籃球 公益 電競

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