到銀行繳學貸！男「驚吐4字」櫃員愣住　真相曝閃瞎眾人

不少人在情人節當天，會選擇送另一半想要的禮物，又或是請對方吃一頓好吃的餐點，不過，也有名男網友分享自己在情人節當天送女友的一項「特別禮物」。





該名男網友以「昨天大家都在放閃，我只送她一則簡訊」為題，在社群平台《Dcard》上發文，他表示情人節大家都在比拼禮物，他也來放一下，一直以來都是女友給他錢，請他去銀行幫她繳學貸。



▲男網友以「昨天大家都在放閃，我只送她一則簡訊」為題，在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 而在上禮拜，他們登記結婚了，原PO在七夕前一天先去提領五萬元，才去銀行櫃台繳學貸。銀行櫃員詢問一樣繳一個月嗎，他回應還有多少，櫃員告知金額還有41824元之後，他4個字「全部繳掉」，讓櫃員抬頭傻愣了數秒鐘。他也提到，當自己從包包裡拿出錢後，對方這時才又低頭幫他做帳。隔天老婆很開心地傳了這張簡訊截圖給他，倆人也就一起吃著肉圓配肉燥飯，幸福地過著情人節。



▲男網友在社群平台《Dcard》上發出截圖照。（圖／翻攝自《Dcard》） 貼文一出，引起近7000名網友按讚，200則留言，「霸氣一波，帥翻了，祝你們幸福」、「吃著肉圓配肉燥飯，很簡單卻也很幸福」、「直接被閃瞎欸」、「太帥了吧」、「好嚮往你們這樣平凡的幸福感，祝福」、「我男友也是，一次領了14萬多，全部繳清了」。





但也有網友針對櫃員為何會愣住提出疑問，「為何櫃員要愣住？」、「我覺得行員不會愣一下欸，五萬也不多吧」，原PO對此也更新回應「我認為她愣住的原因並不是金額，是學貸一次繳的這個舉動，而且不是本人去繳納或是每個月都來繳2333元的，怎麼突然全繳。四萬真的不多，但負債的感覺就是不好啊，以前大學時一個月也才花5、6千，看到很多留言幾十萬才覺得叫錢，看來我真的老了」。（編輯：郭佩蓉）



