富二代不好當？他淚揭「家道中落」慘況：竟被親戚賞巴掌

日前在PTT有網友以「家道中落是什麼感覺」為題發文討論，而其中就有一則回應掀起眾人注意，原PO講述他自己從小沒有零用錢，但只要開口就什麼都有，連玩耍時都會被其他同儕少爺、少爺的喊，在學校吃午餐還會請日式料理店的師傅，送壽司便當跟龍蝦沙拉到班上，就連老師都指派他當班長，甚至「打電話到我家問我爸要不要接家長會長，因為家長職業我媽寫董事長」。
在過著食衣住行，玩賞器用都應有盡有的環境下生長，原PO就表示自己始終不知道父親職業內容是甚麼，只曉得「是做工程的，應該類似營造」，而外公則是地方上小有名氣的老闆，從小就十分疼愛女兒和原PO這個孫子，直到某天在保姆家遲遲等不到家人來接送，到店鋪原PO才發現「阿公阿嬤爸爸媽媽一夜之間全跑了」，從此只能被迫跟親戚住，過著寄人籬下的生活。
而被借錢的地下錢莊和親朋好友因為找不到債主，自然成天往親戚家跑，試圖拐走原PO以套話，甚至在討論債務時還會把原PO從房間拖出來，在眾人面前直接賞了他巴掌，建議收養他的親戚「與其養我，不如把這些錢拿出來還債」，原PO也回憶「以前逢年過節，每個親戚都巴著我，後來圍爐連張椅子也沒有，破產、跑路成了人家飯後的談資，看到你就要提醒你，你是沒人要的孩子、爸媽跑路的孩子，然後酸我沒爸媽在身邊，長大一定會是個廢物」。
隨著時間過去，原PO也漸漸被收養他的親戚一家開導，最後考上了教職，「成人後也沒什麼物慾，沒有特別節省，但也沒什麼想要的東西，總覺得吃喝器用都是有限的，人跟人之間的情仇愛恨也是，只喜歡一直看書學技能，覺得學習新東西更有趣」，不少網友看完這段經歷也忍不住大喊「真是勵志」、「不簡單，原PO戰勝了情緒」、「推！價值觀很好，現在沒有物慾的人很少」、「你的人生歷程造就如今不平凡的你」。（編輯：楊智傑）