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影／台北觀光博覽會開幕　雄獅：缺補助恐影響自由行買氣

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-28 11:42:46update2020-08-28 12:43:39

▲2020台北國際觀光博覽會（TTE）今（28）日於台北世貿一館登場，將持續至31日。（圖／記者葉政勳攝,2020.08.28）
▲2020台北國際觀光博覽會（TTE）今（28）日於台北世貿一館登場，將持續至31日。（圖／記者葉政勳攝,2020.08.28）
2020台北國際觀光博覽會（TTE）今（28）日於台北世貿一館登場，將持續至31日，此次展覽匯集了觀光局、縣市政府、旅行社等廠商，針對下半年度的台灣國內旅遊推出許多促銷方案及特色行程，雄獅旅遊總經理游國珍表示，由於國旅的銷售是持續性的，下半年國慶、中秋連假的買氣還無法與上半年的端午節進行比較，不過以目前看來之後連假的營業數字相較於平常日已高出一倍至兩倍之間，不過未來若安心旅遊補助提前取消，恐怕會影響自由行買氣。

▲台北國際觀光博覽會（TTE）今（28）日於台北世貿一館登場，還沒開門便出現排隊人潮。（圖／記者葉政勳攝,2020.08.28）
▲台北國際觀光博覽會（TTE）今（28）日於台北世貿一館登場，還沒開門便出現排隊人潮。（圖／記者葉政勳攝,2020.08.28）
游國珍說明，此次旅展，集團還是以內需市場為主，現在比較夯的還是類出國、郵輪跳島等等行程，同時今年主推森林巴士、阿里山鐵道等主題旅遊，在現場都有特別的促銷活動，針對疫情後旅行社的轉型部分，也嘗試在旅遊外推出伴手禮銷售，同時也在現場推出手搖飲料的試賣，打開另外一個商機。

另外游國珍指出，目前有聽說到安心旅遊的經費不足可能提前取消，其實對集團並沒有很大的影響，因為集團的申請上限已經使用完畢，提前結束對我們比較不會有影響，小規模的旅行社衝擊較大，主要也會對嚮往自由行，例如單訂房、購買票券的旅客，安心旅遊的補助需要自行申請，所以如果額度已經沒有了，對於民眾的自由行意願恐怕就會受到影響。

▲雄獅旅遊總經理游國珍表示，現在比較夯的行程還是類出國、郵輪跳島等等行程，同時今年主推森林巴士、阿里山鐵道等主題旅遊。（圖／記者葉政勳攝,2020.08.28）
▲雄獅旅遊總經理游國珍表示，現在比較夯的行程還是類出國、郵輪跳島等等行程，同時今年主推森林巴士、阿里山鐵道等主題旅遊。（圖／記者葉政勳攝,2020.08.28）
關於買氣部分，游國珍表示，由於國旅的銷售是持續性的，可能到出發前都有可能有民眾購買，報名日期可以壓得很近，較難與上一次的端午連假做比較，不過以目前銷售來看，之後連假的營業數字相較於平常高出一倍至兩倍之間。

而可樂旅遊表示，下半年即將迎來中秋、雙十連假的出遊高峰潮，今年在旅展特別主打「超殺團體限定行程」最低只要299元起，包含輕量級登山的「南子吝絕美山海景．象鼻秘境東北角網美1日」、「草嶺古道雄鎮蠻煙．湯圍溝龍潭湖1日」等行程都是299元超低價。

▲可樂旅遊表示，下半年即將迎來中秋、雙十連假的出遊高峰潮，今年在旅展特別主打「超殺團體限定行程」最低只要299元起。（圖／記者葉政勳攝,2020.08.28）
▲可樂旅遊表示，下半年即將迎來中秋、雙十連假的出遊高峰潮，今年在旅展特別主打「超殺團體限定行程」最低只要299元起。（圖／記者葉政勳攝,2020.08.28）
而針對連假部分，可能旅遊也推出各式主題旅遊，包含森林山脈、離島偽出國、民住民部落巡禮等等，在桃園新開幕的新都會型水族館 Xpark、池上藝術節還有花蓮海洋公園、九族文化村等等適合親子出遊的商品也包裝在內。可樂旅遊說，雖然有安心旅遊的補助可能提前取消的消息，但是也還沒有正式公佈，未來的買氣還需要做觀察，不過以目前看來一切銷售正常。

主辦方則表示，在安心旅遊補助享1千元折扣、離島加碼再1千元，國旅部分在補助加持下，業績已較去年成長約4成，補助至少可至9月底，各家參展業者紛紛搭上補助最後一檔TTE台北旅展，祭出更多展場優惠來搶攻這塊國旅大餅， 迎來中秋、雙十連假的旅遊高峰潮。

關鍵字

安心旅遊 國旅補助 雄獅旅遊 可樂旅遊 台北國際觀光博覽會

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