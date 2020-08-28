影／台北觀光博覽會開幕　雄獅：缺補助恐影響自由行買氣

▲台北國際觀光博覽會（TTE）今（28）日於台北世貿一館登場，還沒開門便出現排隊人潮。（圖／記者葉政勳攝,2020.08.28）

▲雄獅旅遊總經理游國珍表示，現在比較夯的行程還是類出國、郵輪跳島等等行程，同時今年主推森林巴士、阿里山鐵道等主題旅遊。（圖／記者葉政勳攝,2020.08.28）

▲可樂旅遊表示，下半年即將迎來中秋、雙十連假的出遊高峰潮，今年在旅展特別主打「超殺團體限定行程」最低只要299元起。（圖／記者葉政勳攝,2020.08.28）

主辦方則表示，在安心旅遊補助享1千元折扣、離島加碼再1千元，國旅部分在補助加持下，業績已較去年成長約4成，補助至少可至9月底，各家參展業者紛紛搭上補助最後一檔TTE台北旅展，祭出更多展場優惠來搶攻這塊國旅大餅， 迎來中秋、雙十連假的旅遊高峰潮。



