影／台北觀光博覽會開幕　雄獅：缺補助恐影響自由行買氣

游國珍說明，此次旅展，集團還是以內需市場為主，現在比較夯的還是類出國、郵輪跳島等等行程，同時今年主推森林巴士、阿里山鐵道等主題旅遊，在現場都有特別的促銷活動，針對疫情後旅行社的轉型部分，也嘗試在旅遊外推出伴手禮銷售，同時也在現場推出手搖飲料的試賣，打開另外一個商機。
另外游國珍指出，目前有聽說到安心旅遊的經費不足可能提前取消，其實對集團並沒有很大的影響，因為集團的申請上限已經使用完畢，提前結束對我們比較不會有影響，小規模的旅行社衝擊較大，主要也會對嚮往自由行，例如單訂房、購買票券的旅客，安心旅遊的補助需要自行申請，所以如果額度已經沒有了，對於民眾的自由行意願恐怕就會受到影響。
關於買氣部分，游國珍表示，由於國旅的銷售是持續性的，可能到出發前都有可能有民眾購買，報名日期可以壓得很近，較難與上一次的端午連假做比較，不過以目前銷售來看，之後連假的營業數字相較於平常高出一倍至兩倍之間。
而可樂旅遊表示，下半年即將迎來中秋、雙十連假的出遊高峰潮，今年在旅展特別主打「超殺團體限定行程」最低只要299元起，包含輕量級登山的「南子吝絕美山海景．象鼻秘境東北角網美1日」、「草嶺古道雄鎮蠻煙．湯圍溝龍潭湖1日」等行程都是299元超低價。
而針對連假部分，可能旅遊也推出各式主題旅遊，包含森林山脈、離島偽出國、民住民部落巡禮等等，在桃園新開幕的新都會型水族館 Xpark、池上藝術節還有花蓮海洋公園、九族文化村等等適合親子出遊的商品也包裝在內。可樂旅遊說，雖然有安心旅遊的補助可能提前取消的消息，但是也還沒有正式公佈，未來的買氣還需要做觀察，不過以目前看來一切銷售正常。
主辦方則表示，在安心旅遊補助享1千元折扣、離島加碼再1千元，國旅部分在補助加持下，業績已較去年成長約4成，補助至少可至9月底，各家參展業者紛紛搭上補助最後一檔TTE台北旅展，祭出更多展場優惠來搶攻這塊國旅大餅， 迎來中秋、雙十連假的旅遊高峰潮。