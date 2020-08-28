藝FUN券2.0上路　超商優惠一次看清楚

這回同樣是600元額度，總金額新台幣3.6億元的「紙本藝FUN券」，將要從8月31日到9月6日每天早上9點到晚上9點，透過四大超商或網站登記註冊。
超商業者也搶推優惠，萊爾富推出「萊領券享咖啡優惠」，從9月9日上午9點起到110年2月28日前，民眾只要到萊爾富領取「紙本藝FUN券」，憑收據即可享Hi Café大冰/熱美式咖啡20元優惠或大冰/熱拿鐵咖啡30元優惠。
統一超商也表示，推出「藝FUN券╳ibon售票系統專區」，目前共有14種藝文票券可以使用藝FUN券，另外民眾只要憑ibon票券到8大通路購買指定餐飲、娛樂票享超值優惠，到7-ELEVEN、Cold Stone、Mister Donut、21風味館與21PLUS、統一夢時代購物中心，購買指定商品如CITY PRIMA精品美式第2杯半價、買Mister Donut現做飲品送蜜糖波堤、21風味館指定雙人烤雞炸雞套餐優惠價349元，原價480元現省131元、統一夢時代購物中心摩天輪兩人同行一人免費，現省150元。
OKmart超商則表示，全台門市OKgo事務機領取藝Fun 劵，即可享有天地合補-青木瓜四物飲、杜老爺特級甜筒、高露潔全效美白牙膏、御沛方雄蜂精、海倫仙度絲去屑絲滑柔順洗髮乳、白蘭氏雙認證雞精、華陀扶元堂龜鹿雙寶葡萄糖胺飲、華陀扶元堂養氣雙蔘飲、白蘭氏養蔘飲、白蘭氏養蔘飲冰糖燉梨，還有雙響泡多款泡麵等購買優惠。
藝FUN券抽籤資格：1.第一波藝FUN券沒抽中者 2. 符合民國44年12月31日（含）以前出生的65歲（含）以上長輩、91年1月1日（含）以後出生的18歲（含）以下未成年，或領有身心障礙證明者。
登記註冊時間：8/31至9/6每天早上9點至晚上9點，於超商或網路登記。抽籤時間：9/8中午12點。