韋德齊拜會李永得　台捷最高層級文化界代表首次交流

捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率領訪問團，昨（31）日下午於國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館拜會文化部長李永得，與會人士包括國際筆會捷克分會主席德德切克（Jiří Dědeček）、布拉格愛樂樂團總監卡利斯多娃（Kateřina Kalistová）及台北愛樂室內及管弦樂團營運長徐家元，為兩國最高層級政府、文化界代表首次交流會談。





李永得表示，不管在台灣或是捷克，都有許多藝術家透過文學、音樂與繪畫的形式，訴說土地的故事，凝聚人民的情感，甚至反抗政治的迫害，帶著人民一起面對國家的歷史，如「捷克音樂之父」史麥坦納透過音樂，讓捷克人產生本土意識及自我認同。



▲韋德齊也致贈李永得捷克著名的玻璃藝術作品，李永得則回贈象徵節節高升的「理節筆」與客家特色的藍染圍巾。（圖／文化部提供）

李永得說，近年在台捷雙方努力下，透過藝術家或藝文機構互訪、參展、駐村，兩地的文化交流一向熱絡，也持續有更多對話與認識的機會。包含曾邀請捷克愛樂音樂總監的馬卡爾在2009年來台，演出台灣音樂家蕭泰然的「1947序曲」。此外，台灣的雲門舞集、台北愛樂也都曾到捷克演出，兩國藝文交流密切。





韋德齊致詞時表示，深刻認同捷克是熱愛音樂的民族，也特別對台灣的音樂文化深感興趣，他深信「透過一個民族的音樂可以深入了解這個國家的靈魂深度」。布拉格愛樂樂團總監卡利斯多娃表示，布拉格愛樂明（2021）年9、10月將來台演出，並邀請台灣樂團赴捷演出。





李永得也表示，將全力支持明年布拉格愛樂訪台，以及台捷雙方翻譯文學作品出版，此外，也將持續加強年輕藝術家互相交流、駐村等計畫。最後，韋德齊也致贈李永得捷克著名的玻璃藝術作品，李永得則回贈象徵節節高升的「理節筆」與客家特色的藍染圍巾，為雙方藝術文化交流留下見證。



