網美前妻超狠毒？綠帽男曝「傻眼對話」　眾怒：太扯

不少夫妻在結了婚以後，本以為可以幸福一輩子，但也可能有各種原因導致最終「離婚」收場，而若還有個孩子，無非是最無辜的，對此，也有名男網友分享自身經驗，他表示自己和「網美」前妻離婚後，要求對方付孩子的讀書費用，結果竟換來一句「自己想不到辦法就送人」，讓他非常生氣。



▲男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》） 該名男網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，表示某天私訊前妻，要求幫忙買孩子制服，豈料前妻竟回應沒空，甚至還說出「自己想辦法，想不到就送人」，讓他超傻眼，但詢問對方「送人」是什麼意思，則未獲得前妻回應。



▲男網友PO出和前妻的對話。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》） 原PO也提到，前妻只丟了一句「隨便你，還有我不想再聽你廢話，所以我會封鎖你」，讓他憤而PO網，大罵「真的是有這種狠毒的媽」，並提及或許當初離婚的時候就該知道，原來自己的小孩都是屁，有時間玩樂卻沒時間處理小孩，也表示過了五年，對方一毛撫養費都沒給，當初也是因爲前妻外遇才離婚，那時候的自己就該醒了。



▲該名男子PO出前妻的FB、IG截圖。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》) 貼文一出，引起網友熱議，「粉絲15人的網美，該不會都是同事吧？好感傷的人數」、「這種人沒有什麼用啦」、「直接提告，要求扶養費」、「小孩是上天賜予我們的最好的禮物，該慶幸對方不要」、「太扯了吧」。（編輯：郭佩蓉）



