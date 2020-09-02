新舊護照比一比！網考古翻出「1940年」封面：好有設計感

行政院外交部今（2）早舉行「新版護照封面」記者會，外交部長吳釗燮就提到這次修正主軸有三大重點，包含變動最小、凸顯台灣、英文國名調整呈現方式，外交部領事事務局也將於明年一月發行新版護照，屆時國人手上護照是否到期，都可申請換發，更強調現行護照只要在效期內都可以繼續用。不過本次的護照新版封面並非首次改動，有網友就挖出了1940年時的護照封面，驚喜的大喊「根本美翻天」。

新冠疫情在全球延燒，國際間邊境控管也隨之提高控管標準，我國護照因有「CHINA」字樣，在國際間屢次產生誤解，就連捷克議長率團搭乘華航（China Airlines）來台，都被中國外交部發言人華春瑩在推特吃豆腐嘲諷，「搭乘中華航空（China Airlines）到中國的一省，破壞中國的主權」。立院在今年7月就通過華航、護照的正名公決案，希望能凸顯台灣辨識度避免與中國混淆，決議請行政部門研提具體作法。

行政院今日上午10時則公布新版護照設計，除了封面放大「TAIWAN（台灣）」字樣，也縮小了英文國名「REPUBLIC OF CHINA（中華民國）」字樣，以「文繞圖」的方式改為環繞國徽。吳釗燮就表示，外交部經過研議確定了新版護照封面，討論過程中希望保留所有重要元素，但也必須能夠避免外界混淆，維持正式國名、國徽。

▲新版的護照封面放大TAIWAN字樣，行政院長蘇貞昌說，期待世界更能看見台灣。（圖／取自蘇貞昌臉書）

在新版護照封面曝光後，就有網友在討論字型、字體設計的臉書社團《字嗨》中「考古」挖出1940年時的護照樣式，並驚嘆提到「1940年的中華民國護照字體也太潮」，不少人也紛紛在底下討論護照封面的更動設計，「比原本好看，有達成目的，先求有再求好」、「能站穩第一步，大大強調TAIWAN的字體比例就是好事」、「勉強可以接受啦！畢竟這次改版重點不是『好不好看』，而是國名的『比例』」。

▲不少網友表示1940年版封面字體設計相當好看。（圖／翻攝自臉書社團《字嗨》）

不過護照史上就曾有過兩次外觀變動，首次是在2003年9月1日起，由前總統陳水扁政府推動護照加註「TAIWAN」字樣，以利與中國護照有明確區別。第二次的改版則是在2008年12月29日起，前總統馬英九政府時期發行的中華民國「晶片護照」，護照下方印有「電子旅行證件」標誌，至於本次改動吳釗燮則解釋為因應立院提案，放大了封面「TAIWAN」字樣，並於「PASSPORT（護照）」字樣緊鄰並列，更能強調這是「台灣」的護照。（編輯：楊智傑）