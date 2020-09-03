13歲男童暴增到近90公斤　醫師超音波一照：尷尬了

書田診所小兒科主治醫師戴季珊指出，個案身體檢查後，發現頸部及腋下有明顯的黑色棘皮症，腹部有肥胖紋；抽血顯示肝臟指數ALT(GPT)上升至81U/L（正常40以下）；超音波呈現嚴重脂肪肝，排除其他可能引起肝炎的因素後，診斷為非酒精性脂肪肝疾病。
醫師表示，肥胖是最常見的兒童肝病成因，因過多脂肪堆積於肝臟所造成的慢性肝臟疾病。盛行率約佔整體兒童與青少年族群的7％，或是肥胖兒童的34％。脂肪肝疾病依據嚴重程度可分為脂肪肝無肝細胞損傷、脂肪肝合併肝細胞發炎損傷，以及最嚴重的肝硬化。
症狀方面，大部分罹患非酒精性脂肪肝疾病的孩童沒有症狀，少數可能有右上腹痛、非特異性症狀，如腹部不適或容易疲累。醫師警告，小時候有脂肪肝的人，要當心長大後換肝機會增高，戴季珊提到，研究指出，單純脂肪肝的預期壽命與一般正常人無異，但是脂肪肝合併肝細胞發炎損傷者，約有三分之一的病人可能會進展為纖維化或肝硬化，後續也有可能引起肝癌的發生。
戴季珊進一步提到，治療非酒精性脂肪肝疾病，體重控制是唯一實證的治療方式，主要藉由生活型態改變與飲食控制來達成，研究顯示調整生活型態與飲食控制持續3到12個月，能有效改善肝功能與脂肪肝嚴重程度。像是增加體能活動(增加肌力、肌耐力的運動或有氧運動)，並養成運動習慣；減少靜態活動，降低看電視或使用3C產品時間；日常生活可增加步行、爬樓梯機會，如以走路上學等。飲食控制方面，注意營養均衡；攝取適當的食物份量；減少食用高糖、高熱量、油炸食物。