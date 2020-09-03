營養午餐只用「國產」豬　高市跨局處合作落實

政府明（110）年將開放美豬等進口，引起各方不同意見，攸關學生食安的營養午餐，更是引起高度關注﹔高市教育局、農業局、衛生局等跨局處合作，今（3）日在四維國小共同簽署聯合行動宣言，宣布高市學校「營養午餐」一律採用「國產」在地食材。



▲ 高市教育局、農業局、衛生局等跨局處合作，宣布高市學校「營養午餐」一律採用「國產」在地食材。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.03） 學校午餐的供應狀況，四維國小今天午餐菜單三菜一湯及水果，包括五穀飯、冬瓜燒排骨、榨菜筍絲炒豆包、香菇小白菜、味噌蔬菜湯；其中主菜中的「排骨」是採用國產CAS優良肉品，由國內豬農養殖，讓學生吃得安心又放心。





教育局長謝文斌表示，因應政府開放美國豬、牛進口等問題，教育局將透過修訂午餐工作手冊、契約範本規範，與農業局、衛生局跨局處午餐聯合稽查等機制，確保學校午餐使用國產豬肉，請家長放心。





謝文斌說，除了加強跨局處的食材源頭查核與驗收管理外，並持續透過飲食教育宣導，讓學生認識在地食材，希望午餐食材「選當地、食當季」，瞭解飲食不只是吃飽，還包括環境永續、感恩及惜福惜物的教育內涵。



▲ 四維國小今天午餐菜單三菜一湯及水果，其中主菜中的「排骨」是採用國產CAS優良肉品。（圖／記者陳美嘉攝，2020.09.03） 四維國小校長王淵智表示，營養午餐絕對都是採用在地最新、鮮、安全、健康的食材，學校營養師依據教育部「學校午餐食物內容及營養基準」設計菜單，照顧學生飲食均衡與營養健康；並將每日供餐主食材原料、品名、供應商等資訊，登載於「教育部校園食材登錄平臺」，讓民眾能查詢每日菜色與追溯食材來源。





農業局副局長王正一說，高雄養豬規模全國排名第6，有良好的體系可以提供優質蛋白質來源、照顧學童健康，由學校開始優先採用地產地銷的國產豬肉，也是對養豬業者的支持。



