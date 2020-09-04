月領28K台中妹喊太廉價！職場老鳥曝「判斷關鍵」：別鬧

出社會工作不少人嚮往擁有一份高薪的工作，但礙於職業內容和工作地點，月薪往往不如預期，近日就有一位女網友表示最近找到一份新工作，雖然目前只是試用期，每個月薪水只領了2萬8千元，但她就忍不住質疑這樣的薪資是否太「廉價」，而對此就有不少職場老鳥出面解釋，話題引起討論。

原PO最近就在PTT發文分享自己在台中找了個新工作，她也表示「雖然不是最想要的類型，但就先求有再求好了」，並提到打算做滿了半年就要換新的工作，不過這份新工作試用期雖然制度比照勞基法，但目前開出的薪資只有每個月28K，如果不接下這份工作「日子一天天過去，每浪費一天就等於多一天的機會成本」，她就不禁無奈地感嘆自己領這樣的薪水算不算「廉價」。

▲這份工作讓原PO一個月只領了28000元，她就忍不住懷疑自己。（圖／翻攝自《PTT》）

不過這則文章曝光後，也意外釣出不少職場老鳥認為其實這樣的薪資福利還算不錯，這些前輩們紛紛在文章底下向原PO解釋，「不會，請不要看輕自己」、「看福利，最近找了份新工作也是28K，但福利優於勞基法不少而且還會逐年調薪，讓我覺得可以在這養老了」、「不會，除非你待業拼個一兩年能變成入行就40k，不然都是工作大於待業」、「往好處想，總比長期失業啃老好」。

▲薪資條件和福利是不少人找工作最看重的關鍵。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

但也有另一派網友認為這種「騎驢找馬」的心情對職涯幫助不大，「每一份工作都會影響下一份，你先求有再求好所浪費的機會成本恐怕比慢慢找大很多」、「別鬧了，真的不要將就」、「寧願待業也不要低就」、「如果沒有家要養一人飽也沒有債務的話，我勸你趁年輕最好不要有騎驢找馬的心態」。

綜合網友意見，就有一位職場前輩提到「在意價格不如在意價值，這份工作的內容妳覺得有意義就不廉價」，而原PO也補充解釋工作內容雖然看起來不會很忙，但也不能輕易摸魚，不少人最後還是建議原PO以長期規劃來思考，別因為眼前的狀態來定義這份工作和自身價值。（編輯：楊智傑）