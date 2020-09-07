紙本藝FUN券逾250萬人登記　中籤率不到3成

文化部推出第二波紙本「藝FUN券」在昨（6）日晚間9點登記截止，此次紙本券共開放60萬個名額，且具有身份限制，但截至登記時間為止，仍超過250萬名國人踴躍參與，中獎率僅2.4成，相較於第一波藝FUN券近7成的中籤率還要低得多。





紙本藝FUN券主要是針對在首波藝FUN券並未抽到的民眾而提供的振興措施，再加上避免手機使用弱勢族群的領券門檻，因此改由紙本發行，只要是沒有抽到首波藝FUN券的身心障礙、18歲以下、65歲以上到民眾均可以登記抽獎，登記時間已在昨日截止，文化部也將在明（8）日抽出得主，在9日起便可使用，預計使用期至2021年2月28日。





紙本藝FUN券申請已過截止時間，此次符合資格的民眾可持健保卡到7-ELEVEN、全家、萊爾富及OK超商的機台登記，聯繫資訊可選自己或親人的資料擇一輸入，若自備讀卡機也可以先完成健保卡註冊後直接上官網登記。





文化部將發放60萬份600的藝FUN券2.0，總金額3.6億，對比有資格抽獎的民眾，中獎率約佔9%。而此次有超過250萬名國人踴躍參與，中籤率為2.4成，相較於第一波藝FUN券近7成的中籤率還要低得多。









