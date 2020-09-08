NOW早報／加利老闆喊「口罩品質」勝MIT！陸網反應台人驚

口罩國家隊成員「加利科技」遭踢爆進口大陸製口罩，改標之後混充台灣製醫療及口罩在藥局販售，引發民眾譁然，而在消息爆發之後，加利科技老闆林明進第一時間出面表示「自己的口罩品質更勝一般醫用口罩，禁得起檢驗」。對此，就有網友討論「台灣口罩在中國大陸黑掉了」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「剛剛隨手一滑微博，結果有一部加利科技負責人林明進出來澄清混充陸製口罩的影片，在上面引發中國大陸網友熱烈討論，台灣的口罩一整個被黑掉啦，現在中國大陸網友深深相信中國大陸口罩贏過台灣口罩，工業級的防護率大於醫用級」。而仔細端看該影片，竟超過有182.6萬人按讚，打開留言則是看到許多中國大陸網友表示「這是友軍！大家小心傷了友軍」、「還以為是黑粉，差點開罵了呢」、「說什麼咱們口罩差，你台灣品質才讓人不敢恭維呢」、「不敢用就都別用了吧，通通退回來給我們」，該篇文章也引起許多台灣網友傻眼。
N95口罩發明人來自台灣 AIT：蔡秉燚抗疫每日工作18小時
新冠肺炎全球蔓延，截至昨（7）日全球已有2600多萬人確診，全球至少88萬1314人死於新冠肺炎。口罩成為防疫必備物品，美國在台協會（AIT）臉書昨日介紹發明N95口罩的台裔科學家家蔡秉燚（Peter Tsai）。
今日天氣／各地多雲到晴 東北部、各地山區局部雨
由於對流雲系發展旺盛，今（8）日清晨金門地區有局部大雨發生的機率；預測今各地仍為多雲到晴，環境上偏東風，清晨至上午北部及花東局部區域亦有零星陣雨機率，東南部雨勢稍顯著並持續；午後降雨方面，在大台北地區、東北部及各地山區有機會出現局部午後雷陣雨；氣溫方面，各地高溫約在33至35度，局部區域如彰化至高雄一帶的內陸區域有機會出現36度高溫，外出仍需做好防曬工作並多補充水分。
北市長選戰布局1／2022動起來！蔣萬安外這些人也被點名
隨著2020總統及立委選戰在今年年初落幕後，接下來政壇要面對的下一場重大選舉，是2022地方縣市首長及議員選戰。其中台北市，執政8年的市長柯文哲即將卸任，也讓首都成為藍綠及第三勢力兵家必爭之地，雖然距離2022選舉投票日還有超過兩年時間，但各方勢力都想贏在起跑點，各項布局已經悄悄進行中。
頭城大溪漁港釣客集體被海浪打落海 4人疑無生命徵象
宜蘭縣頭城大溪漁港燈塔昨（7）日上午10時許，發生一起釣客在港區紅燈塔外垂釣遭突如其來的海浪打落海中，當時共有9名釣客在上面，1人自行上岸，海巡署與大溪漁港漁船合力搶救，截至昨傍晚，共救起8人，4人輕傷、4人OHCA，以及1名受困外海礁石上OHCA，由空勤總隊直升機吊掛轉送國軍松山醫院。
恆述法師4千萬還清了！謝鐵粉斗內百萬美金：我的神豪
恆述法師（費貞綾）3月聽信江姓女弟子話術，為對方7800萬支票背書，詎料，最後遭江女騙走8000萬，為救票信，她欠下近4000萬高利貸，昨（7日）恆述法師開直播說明欠債疑雲，透露一名直播鐵粉「斗內」百萬美金幫她還債，也感謝債主的厚愛讓她東山再起，至於張菲及費玉清的切割，恆述法師說不會難過，「好漢做事好漢當，個人因果個人了！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。