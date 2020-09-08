瘦肉精標準「夜襲」掛網　陳時中緩頰：行政作業需要

食品藥物管理署昨（7）日深夜在官網低調上架瘦肉精萊克多巴胺殘值容許量，同時對於有添加到豬油的食品，並無強制標示產地引發各界議論，衛福部長陳時中今（8）日上午出席「參與疫情關懷中心護理專業志工聯繫會活動」受訪表示，深夜掛網應該只是行政作業的需要，而未來對於所有有添加豬油的產品都會朝向要標示的方向進行。





食藥署在昨天深夜11點悄悄將豬肉萊克多巴胺殘留容許量的預告放上官網，但內容卻不見陳時中在4日承諾的「美豬油脂不論散裝、包裝食品或入菜都須標示」的決定，引發各界議論，陳時中今日也親上火線說明，預告修正草案之所以會深夜才放上官網，可能是行政作業上的問題而已。





另外在豬油的散裝食品上並不在標示名單內，陳時中也表示，此次只是先行預告架構，之後還是希望以要標示的方向進行，不過也要向相關的團體溝通，以讓消費者能清楚食品來源為主。





陳時中指出，自己是上周六（5）對外公布，至於為什麼放上網的時間會那麼晚，陳時中緩頰，「我想是有一些文字內容需要再確認，行政作業上還是謹慎一點，但相關內容在上周六已經清楚的報告過了。」





至於我國檢驗瘦肉精的技術，是否有辦法檢測到國際上使用的全數20多種瘦肉精？陳時中強調，每一次的檢測都會盡量檢驗比較多種的添加物，但還是要以市場來源為主，都沒有在使用的瘦肉精添加物我們就不會驗。



