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穿梭巴黎巷弄！瑪黑家居敦南正式開幕　精選商品7折起

記者彭夢竺／台北報導
calendar_today2020-09-10 16:08:33update2020-09-10 16:11:00

▲瑪黑家居敦南以巴黎瑪黑區為靈感腳本，後區以荷蘭傢俱品牌為主要陳列場域，配合品牌個性空間色調也轉為深藍色。（圖／記者葉政勳攝，2020.9.10）
▲瑪黑家居敦南以巴黎瑪黑區為靈感腳本，後區以荷蘭傢俱品牌為主要陳列場域，配合品牌個性空間色調也轉為深藍色。（圖／記者葉政勳攝，2020.9.10）
瑪黑家居敦南是瑪黑家居選物品牌重塑的重要計畫之一，除了重新制定品牌識別，也確立了網路、門市、餐廳各自的品牌市場定位，有別於線上電商、台北中山和台中秀泰門市偏重生活選物，敦南門市大幅度提升傢俱家飾比例，包含獨家代理的丹麥家居品牌Bloomingville，提供完整的展售空間，以易於入手的價格、貼近需求的選品，實踐民眾對於家中空間的美好想像。

瑪黑家居敦南整間店以巴黎瑪黑區為靈感腳本，近80坪的展售空間，品牌識別藍色色漆為主色調，從外圍的現代式建築代表龐畢度中心，內部區域以拱廊相連接，將孚日廣場、雨果之家、聖保羅路易教堂、聖保羅村等建築風情，用於空間設計脈絡，並依照商品類別區隔出多個陳列空間，利用不同材質包含鐵件架構出的旋轉門、金色啞光沖孔板隔間牆、牛皮紙捲拱門隔間牆、木作隔間牆，將門市劃分成3大區域。

▲瑪黑家居敦南在核心位置展售丹麥居家品牌Bloomingville，實踐丹麥Hygge的生活哲學。（圖／記者葉政勳攝，2020.9.10）
▲瑪黑家居敦南在核心位置展售丹麥居家品牌Bloomingville，實踐丹麥Hygge的生活哲學。（圖／記者葉政勳攝，2020.9.10）
▲瑪黑家居敦南在核心位置展售丹麥居家品牌Bloomingville，實踐丹麥Hygge的生活哲學。（圖／記者葉政勳攝，2020.9.10）
▲瑪黑家居敦南在核心位置展售丹麥居家品牌Bloomingville，實踐丹麥Hygge的生活哲學。（圖／記者葉政勳攝，2020.9.10）
前區展示瑪黑家居精選的香氛、清潔洗滌和生活選品，還特別規劃了「美味市集」，獨家代理的P&T柏林選茶、台灣威石東葡萄酒，來自各國的美味醬料食材通通入列，打造美味餐桌的小型市集。核心位置是丹麥居家品牌Bloomingville，mini兒童系列和設計支線Creative Collection，實踐丹麥Hygge的生活哲學。至於後區，是荷蘭傢俱品牌Zuiver和集團旗下Bold Monkey、White Lable Living與Dutchbone的陳列場域，配合品牌個性空間色調也轉為深藍色，回應Zuiver集團品牌，擁有現代簡約、創新大膽、和結構美感的豐富風格變化和訴求。

▲瑪黑家居敦南大幅度提升傢俱家飾比例，提供完整的展售空間。（圖／記者葉政勳攝，2020.9.10）
▲瑪黑家居敦南大幅度提升傢俱家飾比例，提供完整的展售空間。（圖／記者葉政勳攝，2020.9.10）
在瑪黑家居敦南的後方，CANTINE MARAIS瑪黑餐酒館重新落腳於敦南商圈的巷內，由「本事空間製作所」操刀設計，融入所在城市的表情紋理，以低調、神祕的黑色及極簡的元素，打造出多變的空間態度，吧台區打破稜角線條結構，展現工裝技法的手塗圓弧收邊，特意降低吧台的高度，拉近與顧客之間的距離，除了吧台之外，還有嵌入式座位、可調整包廂區，整體空間一共可容納58席座位，適合三五好友聚會、主題派對、下班後小酌，在繁華城市中多了一個餐酒館新選擇。

▲CANTINE
▲CANTINE MARAIS主廚將法式料理基礎加上台灣元素，開創出獨特菜式，搭配各式調酒及飲品。【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！（圖／記者葉政勳攝，2020.9.10）
延續瑪黑的風格品味，主廚將法式料理基礎加上台灣元素，開創出獨特菜式，像是以蔥油餅餅皮製作的鬼頭刀塔可、碳烤小卷、山當歸醬汁伊比利豬等；酒飲部分，除了各式紅白酒之外，新增臺虎精釀生啤機，還有台灣之光威石東都精選入列新酒單，更邀請Trio三重奏選用P&T柏林選茶，設計出10多款茶調酒，包含薄荷茶Mojito、伯爵酒Highball、雪茄紅茶Shot等，佐以餐酒料理，要帶給消費者全新感受。

▲CANTINE
▲CANTINE MARAIS瑪黑餐酒館特意降低吧台的高度，拉近與顧客之間的距離。【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！（圖／記者葉政勳攝，2020.9.10）
▲仁當牛，起源於印尼，選用牛腱和牛舌部位，是最具代表的南洋料理。（圖／記者葉政勳攝，2020.9.10）
▲仁當牛，起源於印尼，選用牛腱和牛舌部位，是最具代表的南洋料理。（圖／記者葉政勳攝，2020.9.10）
▲伊比利老饕，碳烤蔬菜、綜合香草、芹菜根泥、山當歸醬汁。（圖／記者葉政勳攝，2020.9.10）
▲伊比利老饕，碳烤蔬菜、綜合香草、芹菜根泥、山當歸醬汁。（圖／記者葉政勳攝，2020.9.10）
為了慶祝瑪黑家居敦南門市開幕，9月11日起至9月23日期間，提供精選商品7折起、開幕首三日全店結帳再享9折起優惠，消費即贈ＭaraisxBaggu聯名購物袋，活動期間消費滿3千元可參加幸運轉盤抽獎，消費滿5千元送丹麥長方板岩餐盤2件組，購買家具家飾滿5千元送香氛蠟燭，滿1萬元送Bloomingville拂曉黎明餐廚3件組，若是購買沙發還加贈指定邊桌。

此外，CANTINE MARAIS瑪黑餐酒館部分，即日起到9月24日入厝派對，只要訂位每桌都招待炸薯條一份，晚間9點後啤酒、調酒第2杯起5折優惠；9月25日至10月11日每週日到週四，點選肉類主餐就送裸麥麵包一份、指定點選仁當牛，搭配任一調酒可折抵100元，週五和週六還可享臺虎精釀買1送1、威石東都指定酒款單杯優惠、任選4杯調酒送前菜一份。

▲CANTINE
▲CANTINE MARAIS主廚將法式料理基礎加上台灣元素，開創出獨特菜式，搭配各式調酒及飲品。【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！（圖／記者葉政勳攝，2020.9.10）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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