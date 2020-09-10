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秋意漸濃！今年入秋首道鋒面報到　12日另波鋒面再來襲

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-09-10 18:19:14update2020-09-10 18:20:24

▲入秋後首波鋒面9月10日報到，氣象局表示，12日還會有另波鋒面來襲。（示意圖／NOWnews 資料圖片）
▲入秋後首波鋒面9月10日報到，氣象局表示，12日還會有另波鋒面來襲。（示意圖／NOWnews 資料圖片）
今年入秋第一道鋒面今（10）日報到！中央氣象局於臉書專頁「報天氣」中指出，今年較往年平均值10月14日略為偏早，但不算極端，且提早來襲的鋒面與冬季溫度、濕氣沒有研究顯示有相關性，提醒民眾未來的氣候概估，仍須密切注意氣象局發布的天氣展望。

氣象局表示，入秋的第一道鋒面代表著一年的時節進入另一個階段，象徵北方冷空氣具備一定的強度，接下來，隨著一道又一道的鋒面通過，台灣的天氣就會愈來愈冷；秋天的鋒面，類似冬天的鋒面，絕大多數是冷鋒，為移動性鋒面，鋒面兩側溫度差異大，但秋天的鋒面比冬天的鋒面具有更多的對流性質，有時候還是有可能出現短時強降雨，甚至雷雨等現象，大家印象最深刻的應該就是颱風和鋒面的共伴效應，這就通常發生在秋天，容易為東北部甚至北部、花東一帶帶來劇烈降雨。

不過氣象局解釋，今年雖然第一道鋒面比往年還要早報到，但截至目前為止，還沒有研究可以證明入秋第一道鋒面到來的早晚與冬天偏冷、偏暖或是偏濕、偏乾有任何關係，所以關於今年冬天的氣候概估，還請民眾密切關注氣象局發布的冬季天氣展望。

然而今年入秋第一道鋒面本身結構並不完整，僅是一道微弱的鋒面，沒有造成台灣特定地區降雨特別大，只有東半部、南部有些局部降雨，北部雲量偏多也有些零星降雨。

氣象局說，明天這道鋒面對我們的影響減小，但台灣還是會處在較潮濕的環境中，各地要注意午後的降雨狀況。另外，值得注意的是，12日會有另一道鋒面接近，使得大氣環境更加不穩定，尤其是北部地區，可能會有局部短暫陣雨或雷雨，氣象局建議，大家外出可攜帶雨具以備不時之需。

▲今年入秋後首道鋒面10日報到，氣象局預估12日會有另波鋒面來襲。（圖／氣象局臉書「報天氣」提供）
▲今年入秋後首道鋒面10日報到，氣象局預估12日會有另波鋒面來襲。（圖／氣象局臉書「報天氣」提供）
 

關鍵字

秋季 入秋 鋒面 降雨 氣象局

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