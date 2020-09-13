上海回台居家檢疫期間猝死婦女　檢驗結果出爐

高雄市美濃區50多歲婦女， 從上海返台居家檢疫期間猝死，檢驗結果出爐，經中央流行疫情指揮中心今（13）確認，經檢驗為陰性。





衛生局表示，該名婦女在美濃區進行居家檢疫期間，里幹事電話訪問並無異常，也沒有主訴出現相關疑似新型冠狀肺炎症狀，婦女與弟弟同住於透天民宅，婦女住1樓，弟弟住2樓，符合1人1室1衛浴的標準，弟弟最後一次與婦女隔門談話為11日晚間11點左右，並無發現異常狀況。





旗山警分局表示，於昨日下午14時左右，接獲民眾報案稱家屬於家中死亡，美濃分駐所員警趕赴現場，死者為正在居家檢疫間的對象，現場死者無COVID-19症狀，但有長期糖尿病史，本案經衛生所及區公所評估，依一般行政相驗，通報橋頭地檢署檢察官於今（13）日相驗。





衛生局強調，居家檢疫為COVID-19防疫最重要的一道防線，居家檢疫者務必落實14天檢疫，嚴禁外出，檢疫期間如出現疑似症狀或有醫療需求，都可透過里幹事或撥打723-0250防疫專線，針對出現疑似症狀者，衛生局將立即安排後送就醫、採檢，針對需要其他醫療協助者，衛生局亦將視檢疫者醫療需求，儘速安排適當的醫療處置。



