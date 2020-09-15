台科大校長遴選風波　涉赴中兼職參選人李篤中宣布退選

台科大近期展開校長遴選，不過參選人台大化工系教授李篤中遭媒體爆料指出，曾受聘為中國大陸「長江學者」，教育部對此表示，將會請台科大遴選委員會揭露相關資訊，不過李篤中在今（15）日傍晚透過台科大發出聲明表示，已經提出退選申請，且與中國大陸的學術研究交流也都依規定辦理。





台科大近期展開校長遴選，有意參選者之一的台大化工系教授李篤中，遭控疑似曾名列2006年度中國長江學者獎勵計畫、千人計畫，接受哈爾濱工業大學聘任至少3年，長年拿中國經費做研究，遴選資格遭到質疑。





教育部也回應，台灣公私立科研機構及大專校院現職專任教師及相關人員，未經許可不能應聘到中國任教，也不得參與中國各項國家基金及國家重點研發計畫，如千人計畫，已多次發函各校。若未獲得許可，可能違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》或《教育人員任用條例》第34條有關兼職的規定。





不過李篤中今日稍早底透過台科大發布聲明表示，為了避免此案造成台科大校長遴選程序的困擾，已向校長遴選委員會提出退選申請。另外據媒體報導曾於中國大陸兼職，李篤中強調，是依規定並未接受該類兼職合約，其中台大校方也已查證自己並未接受「千人計畫」兼職合約在案，與中國大陸及世界各地學者進行學術合作研究皆依教育部規定辦理。



