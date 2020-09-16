露營不踩雷／無專法規範露營業　嘉義縣業者成立組織自律

嘉義縣政府早在106年即為因應露營戶外活動趨勢，訂定「嘉義縣露營場地管理作業要點」，但中央政府卻仍未訂定露營場專責管理法規，所以無法律授權可做依循核發登記證或執照，但嘉義縣的露營業者為凝聚同業力量，在今（109）年7月15日成立「嘉義縣觀光產業發展協會」自律。
目前嘉義縣登記有案的露營業者約有84家，主要分布在竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉及阿里山鄉等山區，據統計，每年到嘉義縣的露營消費者約近10萬人次，提供露營場地年的業者營業額已近億元，顯見露營觀光產業效益之大，後疫情時代，露營幾乎已經成為觀光旅遊產業的主力。
嘉義縣政府對中央無專法規範露營業，無法核發執照，但為有效管理露營業者，早於106年時即依實況訂定「嘉義縣露營場地管理作業要點」作為露營業者的參考，80多家嘉義縣在地的露營業者，期望藉由組織力量，扮演服務業者、自律規範、敦促立法、溝通協調、保障消費、健全發展等功能的角色，也在今年7月15日集結於番路鄉成立「嘉義縣觀光產業發展協會」，同時投票選出創會理事長劉孟禾及理監事等幹部。
協會表示，未來將持續凝聚業者彼此間的團結向心，並以分工發揮溝通協調功能，同時要求政府實現合法納管，帶動露營產業與經營環境整體發展，保障露營活動安全，維護露營業者與消費者的合法權益。
露營不踩雷／盤點全市危險區域 桃市府製作「安全地圖」 露營不踩雷／野溪不能露營是常識！5大安全事項要注意 露營不踩雷／防憾事 台南水情APP主動提供水庫洩洪推播 露營不踩雷／翡翠水庫水源區 新北呼籲別在此露營 露營不踩雷／安全第一！旗津、寶來都有公有合法露營場 露營不踩雷／看星星吃海鮮 澎湖員貝離島露營區有賣點 露營不踩雷／宜蘭縣85處營業中露營場地 僅四分之一合法 露營不踩雷／野營秘境風險大 官方推「17家合法露營場」