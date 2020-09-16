露營不踩雷／無專法規範露營業　嘉義縣業者成立組織自律

嘉義縣政府早在106年即為因應露營戶外活動趨勢，訂定「嘉義縣露營場地管理作業要點」，但中央政府卻仍未訂定露營場專責管理法規，所以無法律授權可做依循核發登記證或執照，但嘉義縣的露營業者為凝聚同業力量，在今（109）年7月15日成立「嘉義縣觀光產業發展協會」自律。



